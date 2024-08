A empresa de transportes públicos de passageiros, SolAtlântico, que labora na cidade da Praia, informou que devido à sua natureza sazonal, o funcionamento da linha n.º 15 será provisoriamente suspenso.

Segundo um comunicado da empresa, a suspensão terá início hoje, 6 de Agosto e vai estender-se até o dia 1 de Setembro de 2024.

As actividades da linha n.º15 serão retomadas no dia 2 de Setembro do corrente ano.

De referir que a linha n.º15 do transporte público, Sol Atlântico, com o trajecto “Plateau – Campus da Uni-CV – Plateau” começou a funcionar em Outubro de 2021.