​Projecto “IlhasMais” pretende apoiar organizações ambientais em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

A ONG Biosfera em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), deu início ao projecto “IlhasMais”, uma iniciativa dedicada ao reforço das organizações de cidadãos para a protecção da natureza em ambientes insulares.

O projecto, que teve início em Dezembro de 2023 e terminará em Dezembro de 2026, visa contribuir para a capacitação das organizações da sociedade civil em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, dotando-as de competências técnicas e organizacionais essenciais para uma participação mais efectiva na monitorização, valorização e gestão sustentável da biodiversidade e dos recursos naturais em ambos os países.

A mesma fonte explica que o projecto pretende fortalecer plataformas de colaboração, promover o diálogo e a partilha de informação entre ONGs, outras organizações da sociedade civil e grupos comunitários para ações concertadas na proteção da natureza.

“Capacitar os técnicos das associações: Desenvolver programas de inventariação, conhecimento e comunicação da biodiversidade, criando grupos de trabalho para monitorização e seguimento do estado das espécies e habitats. Valorizar as áreas protegidas: Potenciar a valorização económica e social das áreas protegidas, através de serviços de ecossistema e turismo de natureza sustentável”, aponta a mesma fonte.

Conforme a coordenadora do projecto, Alexandra Lopes, da SPEA: “Estamos muito entusiasmados com este projecto porque nos dá oportunidade de partilhar experiências e conhecimentos com os colegas de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, o que nos enriquece a todos.”

Nadina Rodrigues, directora Executiva da Biosfera, afirma que é uma honra fazer parte deste projecto, “visto que o mesmo irá permitir o reforço das capacidades internas e organizativas das ONG´s ambientais em Cabo Verde, através da criação de instrumentos de gestão, que irão reforçar os trabalhos das associações ambientalistas, e, ao mesmo, partilhar conhecimentos e experiências de conservação com nossos colegas de Portugal e São Tomé e Príncipe”.

As equipas do projecto (Biosfera e SPEA) irão organizar acções de formação para ONG cabo-verdianas nas áreas de monitorização de aves, comunicação e marketing digital, bem como lançar uma campanha a nível nacional para 2025, abrangendo todas as ilhas, para mobilizar a população em torno da problemática da poluição por plástico.

O projecto é coordenado pela SPEA, tem como parceiro a associação Biosfera em Cabo Verde, e é financiado pelo Instituto Camões - Cooperação Portuguesa.

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) é uma organização dedicada à conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. Com diversos projectos e iniciativas, a SPEA trabalha para assegurar um futuro sustentável para as aves e a natureza. www.spea.pt.

A Biosfera é uma ONG de ambiente de Cabo Verde, que promover a defesa da conservação das espécies costeiras e marinhas e dos seus habitats e mobilizar a sociedade civil cabo-verdiana para a protecção do ambiente. www.biosfera1.com.