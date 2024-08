Próximo ano lectivo arranca a 16 de Setembro

O ano lectivo 2024/2025 iniciaa 16 de Setembro e o Governo quer continuar a “reduzir as lacunas” que possam ter surgido da crise sanitária provocada pela pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

Conforme extracto do despacho governamental publicado no Boletim Oficial, com as regras relativas ao funcionamento das actividades educativas e lectivas, o ano escolar vai iniciar duas semanas antes, ou seja, a 02 de Setembro, com a preparação das escolas e dos professores.

As aulas vão iniciar a 16 de Setembro, para o primeiro trimestre, e vão até 20 de Dezembro de 2024, enquanto no segundo iniciam-se em 06 de Janeiro de 2025 e vão até 21 de Março do mesmo ano, começando o terceiro no dia 02 de Abril de 2025 e o fim do ano lectivo acontecerá a 31 de Julho de 2025.

O calendário continua a prever um período inicial de recuperação das aprendizagens anteriores dos conteúdos não trabalhados durante o ano lectivo anterior, lê-se no documento.

No extracto do despacho, assinado pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz, é referido que o objectivo prioritário do próximo ano escolar em Cabo Verde é continuar “a estabelecer um quadro normal, sereno, propício às aprendizagens” e a “reduzir as lacunas que possam ter surgido da crise sanitária” provocada pela pandemia da covid-19.

Segundo o Ministério da Educação, o próximo ano lectivo vai servir para a generalização da revisão curricular empreendida ao sistema educativo cabo-verdiano em 2017, do 1.º ao 12.º ano de escolaridade.

O despacho entra em vigor na quinta-feira e produz efeitos a partir de 01 de Setembro.

No último ano lectivo estavam inscritos cerca de 130 mil alunos e cerca de 6.500 professores, do ensino pré-escolar ao secundário.

Na terça-feira, um sindicato dos professores ameaçou bloquear o arranque do próximo ano lectivo, justificando que o Governo não está a atender às reivindicações da classe.