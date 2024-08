​Delegação da Juventude Cabo-Verdiana participa no Fórum Sub-Regional da Juventude no Oeste Africano

A Delegação da Juventude Cabo-Verdiana participa do Fórum Sub-Regional da Juventude no Oeste Africano, que ocorre de 12 a 15 de Agosto em Dakar, Senegal. Esta é a quinta edição do fórum, que tem como tema central "O envolvimento dos jovens na concepção, desenvolvimento e implementação de políticas governamentais a favor da paz e da consecução dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável".

Segundo o porta-voz da delegação, Denilson Monteiro, o fórum tem sido extremamente proveitoso, e a expectativa é que os participantes possam, ao término do evento, contribuir de forma significativa para o fortalecimento da paz na sub-região. Denilson Monteiro destacou a importância do envolvimento dos jovens na promoção do desenvolvimento sustentável e na construção de um futuro melhor para o continente africano. "A África é dos jovens, e cabe a todos nós assumir o privilégio de estar nesta arena, onde todos somos chamados a contribuir para o desenvolvimento pleno e eficaz do nosso continente", afirmou. O representante também ressaltou a necessidade de que os governantes deem mais voz aos jovens, permitindo que eles ocupem seus espaços e abordem as questões que os afligem. A abertura do fórum foi realizada pela Ministra da Juventude, Desporto e Cultura do Senegal, Khady Diene Gaye, que enfatizou a importância do engajamento juvenil para o futuro do continente africano. O evento é organizado pela Rede da África Ocidental para a Paz e os Direitos Humanos (ROAPDH) em colaboração com a Comissão da Juventude Africana do Senegal (AYC Senegal). Hoje assinala-se o Dia Internacional da Juventude, celebrado anualmente a 12 de Agosto, com o objectivo de reconhecer o papel dos jovens nas sociedades. Este ano o tema instituído pela ONU foi “Dos cliques ao progresso: percursos digitais da juventude para o desenvolvimento sustentável”.

