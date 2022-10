​Presidente da República desloca-se à Guiné-Bissau e ao Senegal

O Presidente da República, José Maria Neves desloca-se esta sexta-feira, 21, a Bissau, para a sua primeira visita oficial àquele país. Depois da visita à Guiné-Bissau, o Chefe de Estado segue para o Senegal.

Nesta deslocação, o Chefe de Estado, que será acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, cumpre, assim, mais um importante ponto da sua agenda, visando, desta feita, reforçar os laços de cooperação e de amizade que alicerçam as relações entre os dois povos e países que juntos trilharam os caminhos para a Independência e a Soberania.

A visita do Chefe de Estado à Guiné-Bissau, conforme a mesma fonte inicia-se já na tarde desta sexta-feira com um tête-a-tête entre os dois Chefes de Estado, seguido de um encontro bilateral alargado às delegações dos dois países, momento em que serão passadas em revista as principais questões das relações bilaterais, bem como da nossa sub-região, mormente tendo em conta que a Guiné-Bissau assegura a presidência em exercício da CEDEAO.

Ainda na sexta-feira José Maria Neves será agraciado com um Jantar Oficial oferecido pelo Chefe de Estado guineense, General de Exército Umaro Sissoco Embaló.

No Sábado, o Presidente da República começa a sua agenda com a deposição de uma coroa de flores no jazigo do saudoso Amílcar Cabral e do General João Bernardo Vieira, na Fortaleza de Amura: Mais tarde, profere uma conferência sobre o tema “Desafios dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento”, na Escola Nacional de Administração.

O Mais Alto Magistrado da Nação manterá encontros com o Primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, e com as Direcções de Partidos Políticos, além de visitar obras emblemáticas e empreendimentos empresariais ligados, nomeadamente, ao processamento de Castanha de Caju.

O Chefe de Estado manterá, ainda, um encontro com a importante comunidade cabo-verdiana radicada na Guiné-Bissau.

Depois da visita à Guiné-Bissau, o Presidente da República segue para o Senegal, onde participará, no dia 24, na 8ª edição do Fórum Internacional de Dakar sobre Paz e Segurança em África.

E nesse âmbito, o Presidente da República fará em Dakar uma comunicação enquadrada no tema “A África à prova dos Choques Exógenos: Desafios de Estabilidade e Soberania”.