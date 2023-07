Presidente da República participa na 63ª Sessão Ordinária da Conferência dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO

​O Presidente da República, José Maria Neves, participa domingo, 09, na 63ª Sessão Ordinária da Conferência dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, na Guiné Bissau. A informação é avançada pela Presidência da República, em comunicado.

O encontro reúne a cúpula da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), no qual será eleito o próximo presidente em exercício da CEDEAO, e analisada a situação social, económica e política nos países membros.

"No encontro serão destacadas as transições políticas no Mali, Burkina Faso e Guiné Conacri, na sequência da instabilidade instaurada por subversão à ordem constitucional", lê-se no documento

A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO é uma instituição suprema da Comunidade, composta pelos chefes de Estado ou de Governo dos Estados-membros. O cargo de presidente da Conferência é desempenhado de forma voluntária por um Estado-membro, eleito pela Conferência.