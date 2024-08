Prisão preventiva para suspeitos de burla qualificada em agendamento de visto para Portugal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nesta semana um homem de 53 anos e uma mulher de 56 anos, suspeitos da prática de 40 crimes de burla qualificada na modalidade de agendamento de visto para Portugal, em Santa Catarina de Santiago.

Segundo um comunicado da PJ, a detenção fora de flagrante delito ocorreu através da Unidade de Investigação Criminal de Assomada, no decurso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar.

De acordo com as informações da PJ, foram realizadas duas buscas domiciliares, nas cidades de Assomada e Praia, que culminaram na apreensão de vários passaportes e documentos relacionados com a marcação de pedidos de vistos para Portugal.

A PJ detalhou ainda que os passaportes apreendidos estavam escondidos no quarto de um dos suspeitos, dentro de uma mala de madeira de cor castanha.

Os detidos, de nacionalidade cabo-verdiana, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca de Santa Catarina aplicado a medida de coação de prisão preventiva.