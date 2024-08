Duas pessoas morrem electrocutadas na Praia em casos de furto de energia

Duas pessoas morreram electrocutadas no domingo em zonas diferentes da cidade da Praia, uma delas ao tentar furtar energia numa ligação clandestina, revelou hoje a Empresa de Distribuição de Eletricidade do país (EDEC).

A EDEC avançou, em comunicado, que o primeiro caso aconteceu na tarde de domingo, vitimando um homem numa residência com ligação clandestina no bairro de Bela Vista, sem contracto e sem contador de electricidade.

Algumas horas depois, uma mulher também morreu eletrocutada no bairro de Achada Santo António, numa tentativa de roubo de energia elécctrica.

No comunicado, a EDEC lamentou as mortes e apelou às pessoas a terem energia legalizada e a estarem atentas aos perigos da prática do furto de luz, sobretudo na época das chuvas, como acontece estes dias.

"São momentos de consternação com duas perdas, e que nos levam a apelar fortemente à população que não entrem pela via de furto e fraude de electricidade, evitando principalmente incidentes que ceifam vidas humanas", lamentou a empresa, apelando igualmente à denúncia de qualquer prática de roubo de energia.

A ADEC é a nova empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde, uma das três que resultou na extinção das filiais Norte e Sul da então Electra e da sua cisão.

As outras são a Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC SA) e o Operador Nacional do Sistema Eléctrico de Cabo Verde (ONSEC SA).

Em Janeiro, o presidente da então Electra, Luís Teixeira, que assumiu a ADEC, alertou que o furto e fraude de energia está a pôr em causa a sustentabilidade do sector.

"Estamos a falar de cerca de 112 gigawatts-hora de energia que perdemos todos os anos. Estamos a falar de 25% de perdas a nível nacional", adiantou na altura.

Nos casos de furtos de energia, o líder empresarial lamentou atrasos da justiça, avançando que de 2017 até 2022, foram entregues 3.840 processos criminais e que destes, 1.061 foram julgados, ficando 2.779 pendentes (72%).

As ligações clandestinas de eletcricidade, feitas geralmente de forma defeituosa, têm causado várias mortes por electrocussão ao longo dos anos em Cabo Verde, em alguns casos vitimando crianças.

Segundo a empresa, só em 2022, seis pessoas morreram por choque eléctrico e foram registadas várias ocorrências com ferimentos graves.