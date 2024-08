EDEC regista mais 2900 casos de fraude de energia no primeiro trimestre do ano

​A Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC) detectou 2903 casos de fraude de energia na região sul da ilha de Santiago, no primeiro trimestre de 2024. Informação avançada esta manhã, pelo Administrador Executivo da EDEC, ex-Electra, Antão da Cruz, em conferência de imprensa realizada na sequência das duas mortes registadas no domingo, em zonas diferentes da cidade da Praia, envolvendo casos de roubo de energia

“No primeiro semestre de 2024 já realizamos 8890 inspecções aqui na EDEC na região Sul, destes números detectamos 2903 situações de fraude e é um número elevado. Estamos a falar sensivelmente de um terço. Evidentemente fazemos o nosso trabalho de casa e não deslocamos ao terreno sem estarmos preparados, primeiro fazemos uma avaliação da probabilidade, estamos a falar de aproximadamente três mil casos em seis meses”, indica.

Antão Cruz afirma que diariamente a equipa da EDEC desmantela várias redes de roubo de energia.

“Tudo isto é uma situação lamentável, por isso a EDEC quer se posicionar de forma veemente mais uma vez e dizer que esta prática não é a melhor. Estamos de portas abertas para fazer as ligações que têm de ser feitas e no caso particular dessas duas situações, em Bela vista e Achada Santo António, é mais do que evidente que falamos de zonas com rede e falamos de pessoas que poderiam estar ligadas à nossa rede de forma segura”, lamenta.

No que diz respeito ao recurso da justiça para desmotivar ou mesmo punir o roubo e a fraude de energia, o Administrador Executivo da EDEC diz que a resposta não tem sido a como gostariam.

“Como sabe, é um crime,tem que se compilar todas as peças processuais. Normalmente depois da aplicação de uma caução de fraude, nós podemos fazer a religação imediata da instalação. É a modalidade que existe na lei e é com a qual estamos a trabalhar, no entanto, o número de casos, de acções que nós colocamos em função aos resultados, têm ficado muito aquém das expectativas pela própria capacidade dos tribunais em dar resposta a essas ações”, refere.

De recordar que duas pessoas morreram eletrocutadas no domingo, em zonas diferentes da cidade da Praia, uma delas ao tentar furtar energia numa ligação clandestina.O primeiro caso aconteceu na tarde de domingo, vitimando um homem numa residência com ligação clandestina no bairro de Bela Vista, sem contrato e sem contador de eletricidade.Algumas horas depois, uma mulher também morreu eletrocutada no bairro de Achada Santo António, numa tentativa de roubo de energia elétrica.