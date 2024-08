​Emprofac apadrinha Praia d' Diante na ilha da Boa Vista

A Emprofac vai apadrinhar a Praia d' Diante na ilha da Boa Vista. O acordo será oficializado na tarde desta quinta-feira, 22, entre a Administração da Emprofac e o IMP - Instituto Marítimo Portuário.

Segundo uma nota enviada pela Emprofac o projecto de "Apadrinhamento das Praias" é uma iniciativa do Ministério do Mar visando a protecção das praias em Cabo Verde, que despertou o interesse da empresa para esta causa que é sobretudo ambiental.

A Emprofac apadrinhou, recentemente, a praia de Quebra Canela, na capital do país.

A mesma fonte garante que ao aderir esta iniciativa, a Emprofac assume responsabilidade na manutenção da qualidade e sustentabilidade dos oceanos e marés, particularmente da Praia d´Diante, muito frequentada pelos cidadãos da ilha da Boa Vista.

Durante o período de apadrinhamento, conforme a mesma fonte, a empresa deverá envidar esforços para o cuidado desta praia, nomeadamente, sua limpeza periódica, conservação e manutenção dos contentores de lixo, promover medidas de consciencialização para o bom uso da praia, entre outros.

Localizada no início da Rua dos Pescadores, na costa norte de Sal-Rei, a Praia Diante é famosa pelas suas vistas deslumbrantes do pôr do sol, um fenômeno natural que pinta o céu com tons de rosa, laranja e violeta enquanto o sol se põe no horizonte.

A praia é adornada por uma pitoresca ponte, onde as crianças locais frequentemente mostram suas acrobacias nos dias ensolarados, adicionando um toque de vivacidade e alegria à atmosfera.