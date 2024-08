Cabo Verde inaugura Aliança Política da Diáspora Global com conferência internacional

Cabo Verde promove em Setembro, na ilha do Sal, uma conferência internacional em que vai inaugurar a Aliança Política da Diáspora Global, anunciou o Governo esta quinta-feira.

Em comunicado, o Governo adiantou que a conferência "Agenda futura de acção para o engajamento global da diáspora", marcada para 12 e 13 de Setembro "integra os apoiantes da Declaração de Dublin, adoptada em Abril de 2022, na Irlanda e vai recolher ideias de práticas inovadoras sobre o envolvimento da diáspora".

Além de "apresentar as boas práticas de Cabo Verde e de outros actores relevantes em termos de envolvimento da diáspora em diferentes sectores", a conferência também será uma oportunidade para "facilitar a participação activa e a colaboração entre vários governos, organizações da diáspora, sector privado, universidades e jovens e inaugurar a Aliança Política da Diáspora Global".

"Esta aliança é considerada um mecanismo fundamental para a elaboração do roteiro futuro de iniciativas globais de envolvimento da diáspora", lê-se no comunicado.

O programa inclui, no dia de abertura, o discurso do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Já no dia 13, está prevista a sessão ministerial com a presença do ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, por um representante da Irlanda e a directora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Amy Pope.

O evento acolherá apoiantes da Declaração de Dublin dos países da União Africana, Arménia, Bangladesh, Cabo Verde, Colômbia, Egipto, El Salvador, Fiji, França, Geórgia, Alemanha, Índia, Irlanda, Jamaica, Quénia, Lesoto, Maurícias, México, Moldávia, Montenegro, Moçambique, Nigéria, Peru, Filipinas, Portugal, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Turquia e Uruguai.

A conferência é patrocinada pelo Governo de Cabo Verde, em parceria com a OIM e contará com a presença de representantes dos governos da Geórgia, Fiji, Maurícias, El Salvador, Peru, entre outros, e ainda da União Africana.