CERMI coloca à disposição do mercado mais 30 formandos de diferentes áreas

​O Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), na Praia, certificou na sexta-feira, 23, mais 30 formandos de três áreas, prontos para integrarem o mercado de trabalho.

Durante a cerimónia de imposição de fitas dos finalistas 2023-24, que aconteceu na tarde de sexta-feira, o presidente do conselho de administração da CERMI, Gilson Correia, considerou tratar-se de um “momento gratificante”.

“Estamos a falar de 30 jovens de Santiago e outras ilhas, que estão a terminar formação, de três cursos diferentes. Estes entraram no quadro de um projecto financiado pelo Governo de Cabo Verde, através de um fundo, cuja formação foi de praticamente 10 meses”, contextualizou.

Estes jovens, continuou, frequentaram os cursos de instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos de produção de energia, curso de instalações elétricas e infraestruturas de telecomunicações em edifícios, e curso de montagem e manutenção de instalações de climatização e refrigeração.

Com o término da formação assegura que praticamente já possuem todas as competências técnicas pelo que agora estão preparados para entrarem no mercado de trabalho.

“E inclusive alguns dos jovens que estão a terminar hoje já têm estágio garantido em algumas empresas parceiras, e já há um pré-acordo para terem um contrato de trabalho, se tudo correr bem”, revelou.

Gilson Correia afiançou que todo o jovem que estuda no CERMI praticamente tem um estágio curricular garantido e também a nível da taxa de emprego é “bastante elevada”.

“Cerca de 70 por cento (%) de jovens que concluem as suas formações aqui têm garantia de emprego, quer seja através de contratação de empresas privadas ou públicas, ou através da criação das próprias empresas, através da incubação dos próprios negócios”, precisou.

Por isso, apelou aos demais jovens que procuram formação profissional no CERMI, uma vez que, justificou, é uma porta aberta que tem à disposição para entrarem no mercado de trabalho, e terem acesso a um emprego e rendimento digno.

Por sua vez, os formandos Ricardo Sousa e Ronise Costa, ambos da ilha de Santo Antão, e que frequentaram o curso de instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, enalteceram esta oportunidade que apareceu, segundo disseram, no momento em que estavam em casa sem nada para fazer.

Consideraram ser uma “mais-valia” e um “grande prestígio” poder frequentar formação profissional no CERMI e garantir um futuro melhor, de modo que aproveitaram a oportunidade para agradecer a instituição e todos os parceiros envolvidos.