Projecto Delgadinho Airport quer revolucionar oferta turística em Santo Antão

O projecto Delgadinho Airport Turismo e Aventura Lda quer transformar o panorama turístico de Santo Antão, com uma proposta “inovadora” que promete atrair visitantes e oferecer uma experiência única na ilha, segundo o seu promotor.

A ideia nasceu do entusiasmo de Arnaldino Rodrigues, conhecido como Momone, que viu no voo de parapente sobre a região de Delgadinho um potencial inexplorado para o turismo local.

Em declarações à Inforpress, Momone contou que em 2019, antes da pandemia, adquiriu um terreno na área, atraído pela vista “deslumbrante” e pelo potencial turístico do local.

A inspiração para o projecto, segundo Momone, ganhou força em 2022, quando, durante férias na ilha do Sal, avistou um antigo avião da Cabo Verde Express à venda.

Momone disse que de imediato visualizou o avião como um atractivo turístico adicional, e decidiu comprá-lo com a ideia de usá-lo como uma peça central no novo empreendimento.

Conforme a mesma fonte, o avião foi inicialmente reformado em São Vicente e, no próximo mês de Setembro, será transportado para Santo Antão.

“Lá, o projecto prevê a criação de uma pista para eventos, como casamentos, conferências ao ar livre e festas, além de um hotel composto por cabanas de madeira”, explicou.

O hotel, segundo Momone, contará com 30 quartos, um restaurante com capacidade para 400 pessoas, piscina, parque infantil e um elevador para pessoas com mobilidade reduzida.

“O espaço oferecerá uma vista panorâmica de 360 graus, permitindo aos visitantes admirar desde a Costa Leste até os vales da Ribeira Grande e Ribeira da Torre”, afirmou.

Além do hotel, de acordo com aquele promotor, a principal atracção será o avião, que será conservado em sua originalidade.

“Os visitantes poderão vivenciar a experiência de um voo simulado, com a possibilidade de tirar fotografias, vestir uniformes de piloto e comissário de bordo, e explorar o cockpit”, disse.

O projecto, baptizado de Delgadinho Airport, Turismo e Aventura, segundo Momone, já recebeu investimentos de aproximadamente quatro mil contos, principalmente para a reforma e transporte do avião.

O custo total do empreendimento, avançou a mesma fonte, está estimado em torno de 160 a 180 mil contos.

“Actualmente, o projecto está na fase de orçamento e viabilidade, com planos para estudos de impacto ambiental e busca de financiamento”, disse.

Embora ainda não haja uma data definida para o início das obras, Momone está a trabalhar diariamente com recursos próprios e a avançar com a execução faseada do projecto, tendo a primeira fase a reforma no avião, e construção da pista e melhorias no acesso ao local.

O projecto, conforme salientou a mesma fonte, já recebeu um impulso “significativo” ao vencer um concurso de startups em Ribeira Grande, garantindo financiamento para um estudo de viabilidade.

“Com a visão de se tornar um ponto turístico obrigatório em Santo Antão, o Delgadinho Airport promete não apenas enriquecer a oferta turística da ilha, mas também proporcionar uma experiência inesquecível para os visitantes”, assegurou.