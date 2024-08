Novo liceu da Várzea entra em funcionamento a 16 de Setembro- ministro

O ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto anunciou esta quinta-feira que o novo liceu da Várzea será entregue a 14 de Setembro e entrará em funcionamento no dia 16, com arranque do ano lectivo.

A garantia foi dada por Carlos Monteiro, que falava à imprensa, esta tarde, depois de efectuar uma visita às obras do liceu Cónego Jacinto, onde realçou que se trata de uma infraestrutura escolar de enorme qualidade e de alto padrão, onde todos o sistema e toda a comunidade educativa saem a ganhar.

“A cidade da Praia ganha também uma infraestrutura de enorme qualidade. (…) Penso que no dia 16 de Setembro quando chegarem aqui vão ter uma agradável surpresa, vão se sentir orgulhosos ao ver que lhes será entregue uma infraestrutura desta qualidade com todas as valências que essa infraestrutura alberga”, precisou.

Entretanto, assegurou que as obras serão entregues a 14 de Setembro, as aulas arrancam a 16 e para o dia 18 está previsto o acto oficial que será presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Durante a visita, Carlos Monteiro teve ainda a oportunidade de acompanhar de perto o avanço dos trabalhos de edificação da área desportiva da escola, um ginásio que vai albergar uma placa para a prática de futsal, andebol, voleibol e basquetebol e terá também uma sala para desportos de combate.

Disse ainda que juntamente com Instituto da Juventude e Desporto (IDJ), serão mobilizados os equipamentos para equipar a sala de combate e ficar disponível para o arranque do novo ano lectivo.

“O mais importante aqui é a placa para as aulas de educação física que será entregue junto com a infraestrutura no seu todo e estará também à disposição dos alunos e professores nesta semana”, apontou.

Essa infraestrutura desportiva, segundo o governante, vai também ao encontro daquilo que são as necessidades de treino que as associações e clubes têm na Cidade da Praia.

Neste sentido, está-se a trabalhar com o intuito do Ministério da Educação e o Instituto da Juventude e Desporto assinarem um protocolo para que o instituto passe a gerir as infraestruturas desportivas nas escolas no horário pós-escolar.

“E assim podemos fazer uma gestão integrada para clubes e associações, sobretudo para os treinos durante a semana, não só aqui na Cidade da Praia, mas em todo o país e começarmos a mitigar aquilo que é necessidade em termos de horários de treino para os clubes”, disse.

Segundo o ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, essa infraestrutura pode ainda albergar competições, sobretudo a nível dos escalões de formação nas modalidades de andebol, voleibol e basquetebol.

Carlos Monteiro explicou que a infraestrutura dispõe de equipamentos adequados e de qualidade e que irá servir não só às crianças, estudantes, atletas nas escolas, mas também clubes e até mesmo privados e empresas para a prática do desporto no horário pós-escolar.

Na ocasião, agradeceu as empresas, as infraestruturas de Cabo Verde e a todos os trabalhadores que trabalharam “incansavelmente” para pôr de pé esta infraestrutura de grande qualidade para Cabo Verde e para o sistema educativo.

As obras, cuja primeira pedra foi lançada em Janeiro de 2022, tinham uma duração inicial de 12 meses, mas foram registados sucessivos atrasos, em consequência dos atrasos na importação de alguns materiais e também derivado da própria complexidade da infra-estruturas, segundo o Governo.

Orçado em 600 mil contos, o novo Liceu da Várzea, situado ao lado do Memorial Amílcar Cabral e da Biblioteca Nacional, ocupa uma área de 4.293,74 metros quadrados e três frentes livres, com uma área bruta de construção de 8.195,98 metros quadrados.

A construção do novo Liceu da Várzea (Escola Secundária Cónego Jacinto) acontece na sequência da compra, pelos Estados Unidos da América, do terreno onde se situava o antigo Liceu da Várzea, para a construção da nova embaixada dos EUA, na Cidade da Praia.