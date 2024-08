Bispo de Mindelo nos EUA para participar no acto de conclusão do Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana nas Américas 2024

O Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, vai estar nos Estados Unidos, de 01 a 07 de Setembro, para presidir ao acto de conclusão do Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana nas Américas 2024.

Segundo um comunicado da Comissão Executiva do Projecto da Celebração dos 500 Anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o ponto alto da celebração acontece a 01 de Setembro com uma peregrinação seguida de uma missa no Santuário de Nossa Senhora em Holliston, Brockton, presidida por Dom Ildo Fortes.

No dia 07, o Bispo de Mindelo irá proferir uma conferência intitulada “Gratidão e esperança do povo cabo-verdiano na diáspora”, na Igreja de Santa Edith Stein em Brockton.

Consta ainda do programa, um encontro com o cônsul de Cabo Verde em Boston, visitas de cortesia ao cardeal Seán O'Malley e ao bispo auxiliar Dom Cristiano Barbosa, da Arquidiocese de Boston.

A delegação cabo-verdiana irá reunir-se também com a Associação Cabo-verdiana de Brockton e com as comunidades cabo-verdianas radicadas nas principais cidades da zona de Nova Inglaterra.

“Todos os cabo-verdianos, amigos e outras pessoas interessadas nos EUA e nas Américas (Norte, Centro e Sul) em geral, especialmente da região da Nova Inglaterra, estão convocados e convidados a participar nas actividades”, lê-se na nota.

O Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana nas Américas insere-se no conjunto dos jubileus temáticos, particularmente para a diáspora cabo-verdiana, que contempla este ano as Américas.

Em 2025, o evento irá acontecer na Europa, e em 2026, a celebração está marcada para o continente africano, berço da humanidade.

Os jubileus temáticos, no quadro do Decénio Jubilar de preparação para o Jubileu dos 500 Anos da Diocese de Santiago, constituem celebrações de preparação direcionadas a certas categorias sociais, pastorais ou temas, propondo, sobretudo a adesão, adequação ou até a apropriação do Projecto C500 por parte dessas categorias.

Trata-se, segundo o comunicado, de momentos especiais de se colocar em marcha e ou acertar a passada e fortalecer a caminhada para a grande jornada do jubileu diocesano em 2033.