Escola Secundária Pedro Gomes reforça medidas de segurança com introdução de câmara vigilância

A Escola Secundária Pedro Gomes vai reforçar as medidas de segurança neste novo ano lectivo com a introdução de uma câmara de vigilância para garantir maior tranquilidade à comunidade educativa e inibir “intenções maléficas” no ambiente escolar.

A informação foi avançada esta terça-feira à Infopress pelo director da escola, Manuel da Luz, numa entrevista a propósito do ano lectivo 2024/2025, cujas aulas começam oficialmente no dia 16 de Setembro.

O Agrupamento 3 da Praia, com sede na Escola Secundária Pedro Gomes, que compreende escolas do ensino básico, nomeadamente Eugênio Tavares, Nova Assembleia, Nova Presidência, e ainda as escolas satélites, a Escola Central e a Escola do Brasil, vai arrancar com 2.694 alunos, cujo número deverá, entretanto, ser alterarado, dada a questão de transferências.

As salas deverão contar com um rácio/turma à volta de 28 a 30 alunos, orientados por um conjunto de 120 professores.

A Escola Pedro Gomes, a maior do agrupamento, arrancará com 1.270 alunos para 86 professores, distribuídos por 20 salas de aula.

A perspectivar um ano lectivo sem sobressaltos, Manuel da Luz, destacou a introdução da câmara vigilância no recinto escolar, uma “grande novidade” que vai permitir, conforme sublinhou, maior segurança e tranquilidade no recinto escolar.

“Nós estamos a reforçar as medidas de segurança da escola, nomeadamente com uma nova forma de organização do pessoal operacional, também com a introdução de câmara de vigilância para evitar situações desagradáveis ou alguma intenção maléfica, e garantir, assim, maior tranquilidade ao pessoal afecto à escola, aos pais e encarregados de educação, à toda a comunidade educativa”, realçou.

Manuel da Luz assegurou, entretanto, que nos últimos tempos a escola tem estado “sossegada”, embora possa surgir uma ou outra situação sem relevância.

E, é no sentido de não se ter nenhuma situação embaraçosa que possa comprometer, conforme frisou, o “bom ambiente” educativo, que a escola está a reforçar as medidas preventivas e aumentar o nível de segurança naquele estabelecimento de ensino.

Com o ano lectivo prestes a iniciar, Manuel da Luz disse que neste momento está-se a fazer algumas intervenções de manutenção nas escolas do agrupamento, designadamente a recuperação de quase 300 carteiras, e refrescar a escola, sobretudo a de Eugénio Tavares.

Pedro Gomes, concretamente, vai contar este ano lectivo com quatro salas de computadores, o que vai permitir aulas de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC) para o ensino secundário, e também para os alunos do 5º e do 6º ano da escola básica Eugénio Tavares.

Entretanto, segundo a mesma fonte, o maior desafio prende-se com o facto de alunos com idade de 16, 17 e 18 anos, continuarem ainda no primeiro ciclo do ensino básico, cuja solução seria ver junto da Escola Técnica de Achada Santo António ou outras escolas, uma forma de encaminhá-los para uma formação técnica profissional no seu nível, uma vez que já deram provas de não poder conseguir prosseguir estudos.

“É sinal evidente de que não têm conseguido aquilo que, de facto, era a expectativa tanto do aluno, professores, pais e encarregados de educação. E, normalmente, o interesse do aluno que tem muitas reprovações é diferente. Vai aumentando a idade, o conteúdo já não lhe diz nada, e perde a motivação”, analisou.

Manuel da Luz concluiu, desejando um bom ano lectivo a todos os alunos, pedindo, sobretudo uma maior presença dos pais e encarregados de educação na escola, porque “ajuda bastante”, no comportamento e aproveitamento do educando.

“Que venham com espírito aberto de trabalho. Que estejam motivados e empenhados, para o sucesso de todos nós”, finalizou.