Investigadores cabo-verdianos das Ciências da Saúde podem candidatar-se a programa da Gulbenkian

A Fundação Calouste Gulbenkian informou hoje que tem aberta até 30 de Setembro as candidaturas ao programa de mentoria para investigadores da área das Ciências da Saúde dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)

De acordo com o edital, divulgado pela fundação, o programa, denominado “Get-Envolve Ciência PALOP”, permitirá que jovens investigadores, com idade até 40 anos, possam ter contacto individual com um tutor específico, investigador sénior, que o poderá aconselhar no cumprimento dos seus objectivos.

“Tendo em conta o reconhecimento da mentoria como um mecanismo que permite fomentar um crescimento gradual do ecossistema da investigação, o lançamento de um programa de mentoria dirigido a jovens investigadores dos PALOP pode contribuir para acelerar a progressão das suas carreiras e, consequentemente, para a promoção da pesquisa”, destacou a fundação.

Conforme a Gulbenkian, durante o programa os jovens investigadores serão acompanhados por um investigador sénior para partilhar as suas experiências e apoiar/encorajar a carreira científica dos seus pares durante um período de 18 meses.

A mesma fonte informou ainda que os resultados serão divulgados e comunicados aos candidatos até 20 de Outubro.

A reunião de arranque do programa deverá realizar-se durante o mês de Novembro e o programa de mentoria será desenvolvido ao longo de 18 meses.