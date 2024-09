Christie Wahnon considera importante falar sobre o suicídio

​A Coordenadora do Ano da Saúde Mental, Christie Wahnon, considera que em Cabo Verde existe uma cultura de silêncio no que diz respeito ao suicídio. Afirmação feita hoje na Praia, durante a apresentação da agenda de sensibilização para a prevenção do suicídio

Para este ano, o lema do dia mundial de prevenção ao suicídio é “mudando a narrativa sobre o suicídio, um chamado para a ação começe a conversa”. Kristien Whanom afirma que o lema visa mostrar a importância de se conversar sobre o suicídio.

“Este tema te visa aumentar consciêncialização sobre a importância de conversar sobre o suicídio. Temos que falar sobre isso, apesar dele ser um tema tabu em Cabo Verde. As pessoas têm alguma dificuldade em falar sobre esse tema, mas é exatamente o contrário, temos que falar dele para que se possa reduzir os estigmas, para as pessoas entenderem que é possível encontrar ajuda, que é possível ultrapassar momentos menos bons. Portanto, a ideia deste é exatamente mudar essa cultura de silêncio”, afirmou

No pós pandemia, houve um aumento de casos de suicídio em todo o mundo e Cabo Verde não foge à regra.

“Todos os países do mundo têm trabalhado para realmente conseguir combater e prevenir essas mortes que são evitáveis. Depois da pandemia da Covid-19, tivemos um aumento exponêncial de casos de transtornos mentais, e transtornos mentais são a maior causa de suicídio. Portanto, logo tivemos mais casos de suicídio em todo o mundo e Cabo Verde não fuge a regra”, declarou

Com o objetivo de prevenir e reduzir casos de suicídio no país, faz parte da agenda Nacional de prevenção ao suicidio a assinatura de um protocolo de referência para pessoas com transtorno mental, com a OMS.

“Esta agenda tem como objetivo, sensibilizar e prevenir, reduzir casos. É uma agenda que temos com outros parceiros, que tem um papel importante.

Primeiro, não tem... A validação do protocolo de referência e contra-referência de pessoas com transtornos mentais que tem de acontecer na OMS Cabo Verde, hoje dia 9 de setembro”, avançou.

Entre as actividades de sensibilização e prevenção ao suicídio consta ainda a capacitação em psiquiatria e psicofarmacologia de médicos clínicos gerais na Ilha do Maio, capacitação em saúde mental de crianças e adolescentes para profissionais de saúde e outros profissionais que atuam na região de Barlavento. No dia 11 de outubro a Região Sanitária de Santo Antão acolherá uma mesa redonda sobre saúde mental.