Óbito: Morreu Fernando Tavares, ex-combatente da Liberdade da Pátria de Cabo Verde

Fernando dos Reis Tavares, conhecido carinhosamente por Toco, faleceu na tarde desta sexta-feira, aos 93 anos, em Portugal, onde se encontrava em tratamento.

Toco, que se destacou como combatente da liberdade da pátria, nasceu em 1940 e teve um papel fundamental na luta pela independência de Cabo Verde.

Com apenas 17 anos, Fernando Tavares abraçou a causa da libertação nacional e foi preso no ex-Campo de Concentração do Tarrafal entre 1968 e 1971, onde sofreu as duras condições do regime colonial.

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, expressou suas condolências em uma publicação no Facebook, destacando o impacto significativo que Toco teve na história do país.

Neves recordou o momento em que Toco foi preso pela PIDE e sua loja, localizada no Cutelo de Assomada, foi encerrada.

“Lembro-me de ouvir falar dele, pela primeira vez, quando foi preso pela PIDE no Campo de Concentração do Tarrafal e a sua loja, no Cutelo de Assomada, encerrada”, escreveu, acrescentando que Toco foi libertado ainda antes do 25 de Abril e que para as crianças nessa altura, ele era “um terrorista, que cometeu a loucura de desafiar Salazar”.

Neves também compartilhou memórias pessoais, revelando que, após retornar a Santa Catarina em 1979, tornou-se amigo próximo de toco, descrevendo-o como alguém que doou sua juventude à causa da independência de Cabo Verde.

A Câmara Municipal de Santa Catarina também prestou tributo ao i”lustre combatente”, lamentando profundamente sua perda. Na sua página do Facebook, a Câmara destacou Toco como “um corajoso combatente da Liberdade da Pátria e um homem bom”.