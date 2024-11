Registada terceira morte após um ano de surtos de dengue

As autoridades de saúde registaram a terceira morte provocada pela dengue na sequência dos surtos que eclodiram há um ano.

A vítima foi uma mulher, professora do ensino básico na ilha do Fogo, que sofria de anemia falciforme (doença genética hereditária), condição que contribuiu para a morte causada por dengue hemorrágica, no sábado.

Os outros dois casos de dengue que levaram à morte tinham sido registados em Setembro, um na ilha do Fogo e outro na Praia.

Desde o primeiro caso, em Novembro de 2023, o país vem registando surtos periódicos de dengue, tendo sido já notificados 12.425 casos confirmados, no total acumulado.

O concelho da Praia concentra 70% dos casos acumulados.

No início de Outubro, o Governo declarou situação de contingência em todo o país durante dois meses, devido ao risco de aumento de casos, na época das chuvas, propícia à multiplicação de mosquitos que disseminam o vírus da dengue.

A temporada de precipitação já terminou e as autoridades esperam que já tenha sido atingido o pico de casos da doença.

O surto mais grave de dengue em Cabo Verde foi registado em 2009, com 21.000 casos e seis óbitos, todos na ilha de Santiago.

A dengue é uma doença curável, mas que requer atenção médica.

Febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, a par de inflamações na pele, fazem parte dos sintomas da infecção que, nos casos mais graves, pode evoluir para dengue hemorrágica e, no limite, causar a morte.

Recomendações do Ministério da Saúde

Pessoas com os sintomas seguintes devem se dirigir aos serviços de saúde: “pessoa que viva em área onde se registaram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue e que apresente febre, usualmente entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações a) náusea ou vómitos; b) mancha na pele; c) dores musculares, d) artralgia; e) cefaleia ou dor retro-orbital;

Ao sentir ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas.

São considerados casos positivos de dengue, os casos que preencham os critérios clinico e epidemiológico, incluindo os confirmados laboratorialmente.

A realização de testes rápidos (NS1, IgM, IgG) e PCR para a dengue, fica reservada a situações já determinadas pelos serviços de saúde.

Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que:

Lave todas as vasilhas e reservatórios com água e sabão, por exemplo, pratos dos vasos de planta, pelos menos uma vez por semana;

Lave as cisternas, bidões e tanques antes de reabastecimento;

Limpe frequentemente as calhas;

Mantenha o pátio/terraços/quintal sem entulhos;

Não deixe água acumulada em nenhum lugar;

Coloque redes nas janelas;

Coloque o lixo no contentor;

Use roupas frescas e largas que cubram a maior área corporal.