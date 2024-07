Dengue de tipo 1 está a circular na ilha do Fogo

A dengue do tipo 1 está a circular na ilha do Fogo e o primeiro caso foi registado no início de Julho, disse terça-feira, 23, a delegada de Saúde de São Filipe, Joana Alves.

O alerta foi dada durante a reunião semanal da Comissão Municipal de Saúde de São Filipe que desde o surgimento de casos de dengue, em Novembro do ano passado, tem estado a reunir-se para adoptar estratégias e medidas para o combate a esta doença infeciosa, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

A delegada de Saúde mostrou-se preocupada com a chegada da dengue do tipo um à ilha do Fogo e lembrou que mesmo as pessoas infectadas em 2009 pelo tipo 3 não estão imunes e podem ser infectadas pela dengue do tipo, “que é perigosa”.

Joana Alves avançou que o caso foi diagnosticado no princípio de Julho e que os exames posteriores confirmaram se tratar de um caso de dengue de tipo 1.

Acrescentou que as autoridades sanitárias, além de pulverizar a residência do paciente e os arredores, fez um mapeamento das zonas mais próximas mas não detectou qualquer foco de mosquito transmissor da doença.

Na reunião semanal, os membros da Comissão Municipal de Saúde de São Filipe definiram algumas acções a serem implementadas, e com início a partir de quinta-feira, 25, como forma de prevenção.

Para esse dia e em parceria com Associação de Desenvolvimento Comunitário de Beltches está programada a realização de uma campanha de limpeza deste bairro periférico da cidade e arredores.

Outras campanhas de limpeza, quer dos bairros de São Filipe como comunidades do interior do município em parceria com o Serviço de Saneamento e das associações de desenvolvimento comunitários estão programadas para acontecer ainda no decurso de Julho.

Dados estatísticos referentes à dengue no município de São Filipe desde Novembro de 2023 a 24 de Julho de 2024 apontam que foi contabilizado um total de 599 casos suspeitos da dengue, dos quais 340 foram confirmados, através dos exames laboratoriais, um dos quais do tipo 1 e os restantes do tipo 3.

A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos do género Aedes, especialmente o Aedes aegypti.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem quatro tipos distintos do vírus da dengue, denominados DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Todos os quatro serotipos podem causar a doença e estão associados a sintomas que variam desde febre e dores musculares até manifestações mais graves, como a dengue hemorrágica e a síndrome de choque da dengue.

Diferença entre Dengue 1 e Dengue 3

O vírus da dengue tipo 1 (DENV-1) e tipo 3 (DENV-3) são dois dos quatro serotipos que causam a dengue. Embora partilhem muitas semelhanças, como serem transmitidos pelo mesmo vetor (o mosquito Aedes aegypti) e causarem sintomas semelhantes, existem algumas diferenças:

Variabilidade genética: DENV-1 e DENV-3 são geneticamente distintos, o que significa que a infecção por um desses serotipos não confere imunidade contra os outros. A infecção sequencial por diferentes serotipos pode aumentar o risco de formas mais graves da doença, como a dengue hemorrágica.

Distribuição geográfica: A prevalência de cada serotipo pode variar conforme a região. Por exemplo, em algumas áreas, o DENV-1 pode ser mais comum, enquanto em outras, o DENV-3 pode predominar. Essa variação na distribuição pode influenciar os surtos de dengue e as estratégias de controlo.