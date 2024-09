TACV: Sindicato dos Pilotos apela mais uma vez o “bom senso” do CA na resolução da situação do serviço de “catering”

O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil (SNPAC) apelou hoje “mais uma vez” ao “bom senso” do conselho da administração da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) na resolução da situação do serviço de “catering”.

Em declarações à Inforpress, o presidente do SNPAC, Edmilson Aguiar, avançou que já estão "há muito tempo" à espera que se tomem medidas no sentido de acautelar esta situação, mas “sem sucesso”.

“Não houve nenhum pronunciamento por parte do conselho da administração da TACV e esta situação tem causado sucessivos atrasos nos voos desta companhia aérea”, disse.

Para salvaguardar a segurança operacional e o bem-estar dos passageiros e tripulantes, assegurou que é preciso que seja garantida a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos passageiros, lembrando que isto é uma questão de cumprir com a legalidade.

Para o presidente do sindicato, o risco do não cumprimento das normas e regulamentos, põe em causa a saúde dos tripulantes, nomeadamente a intoxicação alimentar que, segundo explicou, é muito grave sobretudo para os tripulantes.

“O risco de desidratação e perda de consciência em voo é mais rápido do que o das outras pessoas que estão em terra”, alertou.

Avançou que não foram tomadas diligências por parte da empresa, o que levou à repetição da mesma situação, o atraso do voo de sábado, 21, com partida de São Vicente e destino a Lisboa, resultando em novos constrangimentos para a tripulação e para os passageiros, que acabaram por impactar a pontualidade do voo programado.

O serviço de catering é “essencial” para a segurança e qualidade das operações de voo, segundo a mesma fonte, reforçando que é preciso a regularização “urgente” deste serviço.

O serviço de catering é prestado por empresas que preparam refeições para as companhias aéreas que abrange toda a preparação dos alimentos e a logística necessária até chegar ao seu destinatário.