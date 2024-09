Primeiro-ministro diz que “há cada vez menos razões” para as pessoas saírem de Santo Antão

“Cada vez mais, vamos diminuindo as razões para as pessoas saírem de Santo Antão para viver nas outras ilhas por falta de oportunidades. Mas isso é uma construção que leva o seu tempo”, sublinhou Ulisses Correia e Silva, referindo-se a vários projectos em processo de lançamento e já em execução que vão mudar “o panorama social e economia” da ilha e reter as pessoas na região.

O chefe do Governo, que falava no lançamento do projecto integrado do Monte Trigo, destacou, de entre outros projectos, a ampliação do porto marítimo do Porto Novo, o novo centro de expurgo de Santo Antão, a dessalinização de água para a agricultura, a produção de energia fotovoltaica e a indústria das pozolanas.

“São grandes projectos com impacto na economia de Santo Antão. Estamos a falar do turismo, da agricultura, da energia e da indústria, que vão gerar empregos e criar riqueza. Estamos a criar condições para que nós sintamos Santo Antão como uma ilha de oportunidades”, sublinhou Correia e Silva, que garantiu que o Governo está a trabalhar para reduzir os motivos que levam as pessoas a saírem desta ilha.

Para o primeiro-ministro, o que o Governo está a fazer em Santo Antão está a produzir resultados, são projectos já garantidos e que perspectivam uma ilha social e economicamente desenvolvida nos próximos anos.

Santo Antão perdeu, nas últimas décadas, milhares de pessoas, na sua maioria jovens, fenómeno que, segundo os autarcas, está a colocar em risco o futuro da própria ilha, que chegou a ter 48 mil habitantes nos anos 80, dispondo actualmente de 37 mil pessoas.

O senso 2021, realizado pelo Instituto nacional de estatística (INE), indica que Santo Antão foi a ilha que perdeu mais população no período 2010-2021 (cerca de sete mil pessoas).