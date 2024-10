Dengue: Cabo Verde notifica segunda-feira 103 novos casos

O Ministério da Saúde notificou, segunda-feira, 191 casos suspeitos de dengue e 103 confirmados, sendo que três pessoas foram hospitalizadas e sem registo de mortes e de casos graves.

De acordo com o boletim diário da dengue o país contabiliza um total acumulado de 8.576 casos notificados, dos quais 5.507 confirmados e dois óbitos.

Na cidade da Praia, na segunda-feira foram registados 100 casos suspeitos e 66 confirmados, Ribeira Grande de Santiago com um caso suspeito e um confirmado e São Domingos sem casos suspeitos e confirmados.

Em Santiago Norte, região composta por seis municípios, somente o concelho do Tarrafal registou 12 casos suspeitos e sem casos confirmados.

No concelho de São Filipe, na ilha do Fogo, foram registados 25 casos suspeitos e 10 confirmados, enquanto nos Mosteiros foram detectados 37 casos suspeitos e 16 confirmados e em Santa Catarina oito suspeitos e dois confirmados.

O boletim diário da dengue refere ainda que na ilha Brava foram registados três casos suspeitos e confirmados, enquanto Sal, São Vicente e Maio não registaram quaisquer casos desta doença.

Na Boa Vista foram diagnosticados quatro casos suspeitos e igual número de confirmados, enquanto na ilha de Santo Antão apenas o município de Ribeira Grande registou um caso suspeito e um confirmado.

Tarrafal de São Nicolau continua a ser o único município sem registo do vírus.

A dengue é uma doença aguda infecciosa febril, transmitida pela picada de mosquitos Aedes aegypti e os sintomas mais frequentes são febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos, erupção cutânea, diarreia e vómitos.

O Ministério da Saúde informa a população que ao se sentir os sintomas, como, febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos, erupção cutânea, diarreia e vómitos, as pessoas devem procurar o atendimento médico para ter orientações específicas.

Para a prevenção da disseminação desta doença nas comunidades diz que é necessário o engajamento “muito forte” de todos, desde os níveis individual, comunitário e institucional, com acções direccionadas ao combate ao mosquito e à diminuição da exposição às picadas deste.

E a nível individual e no contexto domiciliar informou ainda que é importante lavar todas as vasilhas e reservatórios, nomeadamente, bidões, pratos dos vasos de planta, com água e sabão, pelo menos uma vez por semana, entre outras recomendações.