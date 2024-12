Dengue: País regista 64 novos casos

O Ministério da Saúde notificou esta quarta-feira que dos 102 casos suspeitos foram confirmados 64 novos casos de dengue, com registos de três hospitalizados e zero óbitos em todo o País.

De acordo com o Boletim Diário de Dengue desta terça-feira, 11, Cabo Verde contabiliza 26.233 casos suspeitos da doença, 17.795 confirmados e oito óbitos acumulados.

Na Cidade da Praia, foram registados 24 casos suspeitos, sendo oito confirmados e um hospitalizado pelo vírus, no município de São Filipe do Fogo, 18 casos suspeitos, sendo 16 confirmados da doença, enquanto nos Mosteiros foram reportados 11 casos suspeitos, dois confirmados e hospitalizados, e em Santa Catarina nove casos suspeitos e sete confirmados.

Na ilha de Santiago, São Domingos contabilizou dois casos suspeitos e confirmados, Santa Catarina com cinco casos suspeitos e um confirmado, em São Lourenço dos Órgãos foram registados dois casos suspeitos e também um confirmado, Tarrafal com dois casos suspeitos e confirmados, Santa Cruz com cinco casos suspeitos e um confirmado.

No município do Paul em Santo Antão há dois casos confirmados, e na ilha de São Vicente 22 casos suspeitos e confirmados.

Dengue é uma doença aguda infecciosa febril, transmitida pela picada de mosquitos Aedes aegypti e os sintomas mais frequentes são febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos, erupção cutânea, diarreia e vómitos.

O Ministério da Saúde avisa que ao se sentir os referidos sintomas, as pessoas devem procurar o atendimento médico para ter orientações específicas.

Neste âmbito, adverte que para prevenção da disseminação da doença nas comunidades é necessário o engajamento “muito forte” de todos, desde os níveis individual, comunitário e institucional, com acções direccionadas ao combate ao mosquito e à diminuição de exposição a picadas deste.

