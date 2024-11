Autoridades sanitárias contabilizam mais 107 casos de dengue no país

Cabo Verde registou esta segunda-feira 107 novos casos confirmados de dengue e um hospitalizado e passa a contabilizar um total de 13.934 casos acumulados.

Estes dados constam do boletim informativo diário sobre os casos de dengue divulgados pelo Ministério da Saúde.

Segundo a mesma fonte, hoje o país registou 118 casos suspeitos, 107 confirmados, um hospitalizado e zero óbito e com isso o país passa a contabilizar 20.816 casos suspeitos, 13.934 confirmados e cinco óbitos acumulados.

Os casos confirmados são da Praia (21), Ribeira Grande de Santiago (12), São Domingos (cinco), São Miguel (um), Santa Cruz (46), São Lourenço dos Órgãos (oito), e São Vicente (14), sendo que um hospitalizado foi registado na cidade da Praia.

A dengue é uma doença aguda infecciosa febril transmitida pela picada de mosquitos “Aedes aegypti” e os sintomas mais frequentes são febre, dores de cabeça, dores no corpo, dores atrás dos olhos, erupção cutânea, diarreia e vómitos.

Perante a situação epidemiológica actual, o Ministério da Saúde avisa que os casos de dengue serão estabelecidos com base em critérios clínicos e epidemiológicos e alerta as pessoas com os referidos sintomas que devem dirigir-se aos serviços de saúde.

Recomendações do Ministério da Saúde

Pessoas com os sintomas seguintes devem se dirigir aos serviços de saúde: “pessoa que viva em área onde se registaram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue e que apresente febre, usualmente entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações a) náusea ou vómitos; b) mancha na pele; c) dores musculares, d) artralgia; e) cefaleia ou dor retro-orbital;

Ao sentir ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas.

São considerados casos positivos de dengue, os casos que preencham os critérios clinico e epidemiológico, incluindo os confirmados laboratorialmente.

A realização de testes rápidos (NS1, IgM, IgG) e PCR para a dengue, fica reservada a situações já determinadas pelos serviços de saúde.

Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que: