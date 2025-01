​Mais 11 casos de dengue no país

Cabo Verde registou esta quarta-feira, 28 casos suspeitos, 11 confirmados e 0 óbitos. De acordo com os dados do boletim diário de dengue do Ministério da Saúde.

Segundo o boletim, dos 11 casos confirmados, seis foram diagnosticados em São Filipe Fogo e cinco em São Vicente. Actualmente, o país contabiliza 27657 casos suspeitos, 18642 confirmados e 8 óbitos acumulados.

Recomendações do Ministério da Saúde Perante a situação epidemiológica atual, os casos de dengue serão estabelecidos com base em critérios clínicos e epidemiológicos. Pessoas com os sintomas seguintes devem se dirigir aos serviços de saúde: “pessoa que viva em área onde se registaram casos de dengue, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue e que apresente febre, usualmente entre dois e sete dias, e duas ou mais das seguintes manifestações a) náusea ou vómitos; b) mancha na pele; c) dores musculares, d) artralgia; e) cefaleia ou dor retro-orbital; Ao sentir ao menos um dos sintomas referidos, deve procurar o atendimento médico para ter orientações específicas. São considerados casos positivos de dengue, os casos que preencham os critérios clínico e epidemiológico, incluindo os confirmados laboratorialmente. A realização de testes rápidos (NS1, IgM, IgG) e PCR para a dengue, fica reservada a situações já determinadas pelos serviços de saúde. Ao nível individual e no contexto domiciliar é importante que: - Lave todas as vasilhas e reservatórios com água e sabão, por exemplo, pratos dos vasos de planta, pelos menos uma vez por semana; - Lave as cisternas, bidões e tanques antes de reabastecimento; - Limpe frequentemente as calhas; - Mantenha o pátio/terraços/quintal sem entulhos; - Não deixe água acumulada em nenhum lugar; - Coloque redes nas janelas; - Coloque o lixo no contentor; - Use roupas frescas e largas que cubram a maior área corporal.

