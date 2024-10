MCC apresenta novo director para Cabo Verde

A vice-presidente da Millennium Challenge Corporation (MCC), Kyeh Kim, inicia hoje uma visita a Cabo Verde para apresentar Christopher Broughton, novo director para o país daquela agência governamental norte-americana de apoio ao desenvolvimento.

A agenda da comitiva divulgada pelo Governo contempla apenas dois encontros, na quarta-feira, um com o vice-primeiro-ministro, que tutela as Finanças e Economia Digital, Olavo Correia, e outro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Cabo Verde foi um dos países seleccionados em Dezembro de 2023 para ter acesso aos apoios da MCC, sendo o terceiro pacote a beneficiar o arquipélago.

No início de Setembro, o Governo anunciou que conta apresentar os projectos a financiar, num montante que ainda não é conhecido, no prazo de dois anos.

Estão definidas duas áreas de investimento: uma abrange as interligações entre ilhas e com o estrangeiro, através de vários meios de transporte, e a outra diz respeito às telecomunicações digitais.

A MCC concedeu o primeiro pacote de ajuda a Cabo Verde, no valor de 84,6 milhões de euros, entre 2005 e 2010, destinando-se a infraestruturar o país.

Dois anos depois, forneceu um segundo compacto financeiro, no valor de 50,9 milhões de euros, que vigorou até 2017, para melhorar a gestão dos recursos hídricos e do saneamento, bem como dos serviços de gestão da propriedade.

A MCC, agência bilateral de ajuda externa criada pelo Congresso norte-americano em 2004, separada do Departamento de Estado e da USAID, fornece subsídios e assistência por tempo limitado a países com bons indicadores ao nível da governação, combate à corrupção e respeito pelos valores democráticos.

Quem é Christopher Broughton?

Até ser escolhido como Director da MCC para Cabo Verde, Christopher Broughton era o Director Nacional da Millenium Challenge Corporation para o Benim, onde supervisionou uma subvenção de 375 milhões de dólares centrada na energia eléctrica, que inclui a produção de energia solar à escala dos serviços públicos e o maior programa de electrificação fora da rede que os Estados Unidos estão a realizar em todo o mundo.

Anteriormente, Christopher foi Conselheiro Sénior do Vice-Presidente do MCC para as Operações, Director para as Operações de Estabilidade na equipa do Conselho de Segurança Nacional, Coordenador Nacional para o Afeganistão e Paquistão no Gabinete de Assistência Externa do Departamento de Estado dos EUA e Bolseiro de Gestão Presidencial na Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, Gabinete do Afeganistão.

Christopher Broughton iniciou a sua carreira na área do desenvolvimento como voluntário do Corpo da Paz na Nicarágua. Tem um mestrado em Assuntos Públicos pela Universidade de Princeton e um bacharelato em Política e Economia pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz.

Segundo a sua nota biográfica, Christopher Broughton é um profissional de gestão de projectos e membro do Council on Foreign Relations. É fluente em francês e espanhol e tem conhecimentos de hindi, urdu e português.