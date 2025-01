Lançado estudo para alinhar políticas às aspirações dos jovens

Estudo apresentado hoje vai identificar as competências e aspirações dos jovens, no país e na diáspora, com o objectivo de alinhar as políticas públicas e projectos para o crescimento económico e redução da pobreza.

"Realizar o potencial dos jovens", contribuir para o "aumento do crescimento económico" e "redução da pobreza - em Cabo Verde, cerca de 49 mil estão fora do mercado de emprego, da educação e formação -", afirmou Francisco Tavares, especialista em inclusão social que faz parte da equipa cabo-verdiana da Millennium Challenge Corporation (MCC), agência de ajuda externa norte-americana, que hoje apresentou o estudo, na cidade da Praia. Um inquérito vai ser feito em Abril, com apoio do Instituto Nacional de Estatística (INE), e os resultados vão ser divulgados em Setembro. A iniciativa é promovida pelo Governo, no âmbito da selecção do arquipélago, há um ano, para beneficiar de um novo pacote de financiamento da MCC. Francisco Tavares acrescentou que cerca de 2.700 jovens com formação superior estão fora do mercado de emprego e três quartos estão em ocupações informais. "Em Cabo Verde, a maioria dos jovens está fora do sector produtivo (...). Temos jovens qualificados e desempregados, enquanto há adultos a trabalhar sem qualificação", afirmou. Para o responsável, "há um potencial a ser valorizado" e partiu-se "do princípio de que a aceleração da emigração juvenil também resulta de um desalinhamento entre as aspirações dos jovens e as oportunidades que o país oferece neste momento". O ministro das Finanças, Olavo Correia, que presidiu à cerimónia, manifestou a necessidade de "acreditar e investir nos jovens em todos os níveis, para que possam concretizar as suas ambições em Cabo Verde". Um estudo sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, divulgado pela Afrosondagem na Praia em Dezembro de 2024, revelou que 64% dos cabo-verdianos consideram emigrar, sendo a procura de emprego o principal motivo.

