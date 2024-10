Secretário dos Assuntos Ambientais e Científicos dos EUA visita Cabo Verde

O secretário adjunto principal do Gabinete de Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos Internacionais, dos EUA, visita Cabo Verde, de 07 a 10 deste mês, com o reforço da cooperação em prol do desenvolvimento sustentável na agenda.

Em nota, a embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, indica que Tony Fernandes faz parte da delegação de Oportunidades de Parceria que "tem por objectivo explorar o tema "Futuros Azul-Verde" e promover colaborações entre Governos, empresas e instituições académicas nas áreas de pesquisa marinha e climática, energias renováveis, transportes, ecoturismo e tecnologia da informação". Da agenda consta um encontro com o reitor da Universidade de Cabo Verde, José Arlindo, para "discussão de possíveis parcerias que beneficiarão a pesquisa e o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde". Tony Fernandes irá participar, como orador, na palestra no Américas Corner, onde abordará temas ligados às iniciativas em andamento e as oportunidades de colaboração em áreas críticas para o desenvolvimento sustentável do arquipélago.

