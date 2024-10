Depressão tropical aproxima-se de Cabo Verde

Entre os dias 10 e 12 de Outubro opaís estará sob a influência duma onda tropical, associada a um centro de Baixas Pressões Atmosféricas, deslocando-se para Noroeste, segundo informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Em comunicado, o INMG informou que com a passagem prevê-se intensificação do vento a partir da tarde de amanhã 10, quinta- feira, principalmente em Barlavento, por vezes com rajadas durante a noite e madrugada.

Prevê-se ainda ocorrência de chuva de intensidade variável, por vezes em regime de aguaceiros, acompanhada de trovoadas, inicialmente nas Ilhas de Barlavento Oriental, a partir da noite

do dia 10, abrangendo gradualmente as restantes ilhas durante o dia 11, sexta-feira.

“Durante a passagem do sistema, prevê-se agravamento do estado do mar, inicialmente nas ilhas orientais (Sal e Boavista), afetando as suas zonas costeiras Leste, abrangendo gradualmente todas as ilhas de Barlavento, com ondas de NE/E com 2 a 4 metros de altura na região, que poderão atingir os 5 metros mais a Norte/Noroeste do arquipélago”, diz o INMG.

Entretanto, o INMG garante que fará o permanente acompanhamento, actualizando e divulgando informações sobre a evolução do sistema.