​IMP interdita saída de embarcações de pesca local para o mar nas ilhas de Barlavento

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) anunciou a interdição da saída para o mar das embarcações de pesca local, incluindo botes e pequenas embarcações de boca aberta, devido ao agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas. A interdição é válida para as ilhas de Barlavento.

Segundo o IMP, prevê-se vento de Nordeste/Norte-Nordeste (NNE/NE) de força 4 a 5, ocasionalmente força 6, com rajadas ocasionais que podem atingir força 7 durante a tarde e início da noite nas zonas de Barlavento e a Norte/Noroeste do arquipélago.

O céu estará nublado ou encoberto, com possibilidade de chuvas e chuvisco, além de possíveis trovoadas. A visibilidade poderá diminuir para menos de 5 milhas náuticas e, durante a chuva, para menos de 2 milhas náuticas.

A Autoridade Marítima alerta todos os armadores, proprietários e pescadores para não saírem ao mar enquanto essas condições persistirem, garantindo a segurança das embarcações e suas tripulações.

A medida foi tomada como precaução de segurança, diante da previsão de intensificação significativa dos ventos e do agravamento do estado do mar.