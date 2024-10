​Instabilidade no SIGOF pode causar atrasos nos pagamentos do Estado

O Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial informou, hoje, que o Sistema Integrado de Gestão Orçamental e Financeira (SIGOF) está a enfrentar instabilidades desde o início desta semana. Este problema no sistema tecnológico pode resultar em atrasos nos pagamentos efectuados pelo Estado.

De acordo com o comunicado do Governo, a equipa tecnológica do ministério está a intervir para resolver a situação e restabelecer a normalidade o mais rapidamente possível.

O Governo assegura que os pagamentos que não tenham sido processados nas datas programadas serão efectuados com a máxima brevidade.

O Sistema Integrado de Gestão Orçamental e Financeira (SIGOF) é uma plataforma tecnológica que centraliza a gestão das finanças públicas do Estado. SIGOF abrange todo o ciclo orçamental, desde a elaboração do orçamento até à execução de despesas e receitas, incluindo o pagamento de fornecedores e funcionários.