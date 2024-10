​Cruz Vermelha de Cabo Verde celebra Dia Nacional do Voluntário com II Fórum da Juventude

A Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) celebra o Dia Nacional do Voluntariado, na cidade da Praia, com a realização do II Fórum Nacional da Juventude, este sábado e domingo, 19 e 20, sob o lema "Manter viva a Humanidade: O poder transformador da Juventude".

Segundo uma nota da CVCV, este evento é apresentado como uma oportunidade para os jovens possam reflectirem e discutirem questões prementes como a Participação Cívica, o Voluntariado, Oportunidades Económicas, Alterações Climáticas, Crises Humanitárias e o Equilíbrio Emocional.

A mesma fonte indica que o ponto alto do evento acontece domingo, dia 20 – Dia Nacional do Voluntariado da Cruz Vermelha de Cabo Verde, com a eleição dos Representantes Juvenis, Locais e Nacionais, da Instituição Humanitária, de forma democrática.

"Este processo participativo, de acordo com a Coordenadora Nacional da Juventude e Voluntariado, Kenny Mascarenhas Monteiro, demonstra o compromisso da Cruz Vermelha de Cabo Verde com a preparação da juventude e a sua integração em acções estratégicas e humanitárias", cita.

As actividades, que terão transmissão Online, irão decorrer no Auditório do Centro de Estágio do Estádio da Várzea, na Praia, com a participação de dirigentes locais e nacionais, voluntários, Juventude, Instituições públicas e privadas.

A abertura oficial estará a cargo do Presidente da CVCV, Arlindo de Carvalho e do Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes.

A Cruz Vermelha de Cabo Verde foi, a 20 de Outubro de 1985, reconhecida pela Assembleia Geral da Liga, hoje Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e admitida como parte integrante. Daí a adoção dessa data como o Dia do Voluntário desta sociedade nacional é comemorado anualmente.

A Instituição Humanitária tem a honra de convidar esse órgão de comunicação a cobrir estes momentos de partilha, promoção da força da juventude e de celebração da importância da participação cívica juvenil na construção de uma sociedade humanamente mais justa.