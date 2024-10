Governo e UNICEF lançam Programa de Apoio à Reforma Educativa com subvenção de 5 milhões de dólares

O Governo, através do Ministério da Educação, em parceria com o UNICEF, anunciou o lançamento do Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária em Cabo Verde (PAREP-CV), após a aprovação do financiamento da subvenção da Global Partnership for Education (GPE), no valor de 5 milhões de dólares.

Segundo um comunicado do Governo, a cerimónia de lançamento do PAREP-CV está prevista para esta segunda-feira, 21, no auditório da Universidade de Cabo Verde,presidida pelo Ministro da Educação, Amadeu Cruz. O Programa de Apoio à Reforma Educativa Prioritária em Cabo Verde - Pré-Escolar e1.º Ciclo do Ensino Básico Obrigatório enquadra-se nas reformaseducacionais que visam melhorar a qualidade e o acesso à educação na primeirainfância em Cabo Verde. “Este programa é uma extensão do compromisso doGoverno de Cabo Verde com a educação inclusiva e de qualidade, em linha com osobjectivos de desenvolvimento sustentável e as diretrizes do Plano Estratégico deEducação”, diz o comunicado. O PAREP é uma iniciativa estratégica voltada para a melhoria da qualidade e do acesso à educação no Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico Obrigatório (1.º a 4.ºanos de escolaridade) em Cabo Verde. Este programa é financiado e apoiado tecnicamente pela Parceria Mundial para a Educação (Global Partnership for Education (GPE), através do UNICEF em Cabo Verde, este que tem facilitado a execução dos programas educativos, assegurando que as intervenções respondam aos objetivos nacionais e internacionais dedesenvolvimento educacional, o duplo papel do UNICEF, enquanto agênciacoordenadora e agente de subvenção, assim como do Grupo Local de Parceiros de Educação, facilitarão a implementação e monitorização eficazes do PAREP-CV, em continuidade à execução de programas educativos anteriores alinhados com o Plano Estratégico da Educação, RISE e QIRD.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.