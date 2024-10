Children’s Trust CV promove campanha de limpeza na praia de Gamboa em prol da preservação ambiental

A praia de Gamboa, na cidade da praia, está a ser contemplada este domingo com uma campanha de limpeza, uma iniciativa comunitária da Children’s Trust CV e que visa mobilizar a sociedade em prol da preservação ambiental.

A iniciativa, segundo o seu promotor, Ronivaldo Costa, envolve instituições diversas como “Academia Zona Lima”, “Glad Studio”, “We Care, de entre outras, que se desdobram neste dia em acções que visam a remoção de resíduos, por forma a proteger o ecossistema marinho, consciencializar a população e turistas sobre a importância de conservação das praias.

Pretende ainda com esta ofensiva, trabalhar para a prevenção de poluição, com o intuito de minimizar o impacto ambiental das cheias e da contaminação das águas costeiras, assim como contribuir para o fortalecimento do tecido social, mediante a união da comunidade em torno desta causa comum.

Palco de um dos maiores festivais de música de Cabo Verde, a praia de Gamboa, que acolhe esta campanha sob o lema “Juntos Podemos Mudar a nossa cidade, ilha e país”, foi escolhida com o propósito de “incentivar as crianças, enquanto futuro de Cabo Verde, para a cultura da responsabilidade desde a base.

“A praia da Gamboa é o nosso património. Estamos em época de as águas pelo que tem acumulado muitos lixo na praia e arredores, razão pela qual decidimos juntar aos nossos parceiros para dar uma nova visibilidade à zona”, referiu Cardoso, que enalteceu a importância do envolvimento da comunidade.

Os lixos recolhidos, adiantou, serão empregues às estruturas responsáveis dos serviços municipais, mas a ideia futuramente passa pela reciclagem, visando a sua reutilização através de produtos recicláveis.

Já em representação da “Glad Studio, Sociedade Unipessoal”, a Ceo e fundadora, Otelinda Brito, disse que a sua organização tem por hábito envolver em actividades outras de cariz social e ambientais, e que a entrada nesta campanha de sensibilização pode-se perfeitamente ser enquadrada no combate ao surto de dengue, numa altura em que “número de casos tem-se aumentando”.

Afiançou que abraçar a esta causa pode ser uma inspiração para outras pessoas singulares e organizações engajarem a iniciativas idênticas, por entender que “mais do que participar numa simples campanha de limpeza”, está-se a promover a saúde, a salubridade e a felicidade.

Segundo o presidente e fundador da “Children’s Trust CV”, esta organização foi criada há dois anos nesta urbe, para trabalhar na prevenção à criminalidade, através do desporto, cidadania e actividades lúdicas e recreativa, bem como capacitar comunidades através de formação profissional e sensibilização ambiental e animal.