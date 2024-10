FAO realiza 16.ª reunião anual da Equipa Multidisciplinar na Praia

A cidade da Praia será o palco da 16.ª reunião anual da Equipa Multidisciplinar (MDT16) organizada pelo Escritório Sub-Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para a África Ocidental. O evento, que ocorrerá de 19 a 22 de Novembro de 2024 no Hotel Praiamar, será realizado em formato híbrido e terá como tema: “Sinergia entre os actores: por uma proteção social dinâmica para reforçar a resiliência e garantir a segurança alimentar e nutricional na África Ocidental”.

Conforme a organização, a reunião será presidida pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e reunirá técnicos e altos funcionários dos ministérios da agricultura, desenvolvimento rural, pecuária e pesca, além de representantes de ministérios responsáveis pela protecção social dos Estados-Membros da sub-região.

Também estarão presentes instituições como CEDEAO, CILSS, UEMOA, CORAF, AES, agências da ONU, organizações da sociedade civil e o setor privado, promovendo uma ampla troca de ideias e experiências.

Segundo Bintia Stephen Tchicaya, responsável sénior de Políticas do Escritório Sub-Regional da FAO para a África Ocidental, a reunião visa consolidar uma plataforma de consulta para discutir os desafios e conquistas na proteção social nos sistemas agroalimentares.

“Vamos analisar as realizações, desafios e propor abordagens para capitalizar os sucessos e superar as dificuldades”, afirmou, citada no comunicado.

Durante os quatro dias de encontro, os participantes discutirão as prioridades para a África Ocidental e o Sahel, com o objectivo de combater as vulnerabilidades rurais e promover uma transformação inclusiva dos sistemas agroalimentares.

As conclusões da reunião servirão de base para a próxima Conferência Regional da FAO para África, que será realizada na Mauritânia em 2026.

O evento contará com a presença de representantes de 15 países da África Ocidental e membros do Escritório Sub-Regional da FAO, incluindo o Coordenador Sub-Regional e a Coordenadora-Geral do evento, Bintia Stephen Tchicaya.