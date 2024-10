Lisboa acolhe primeira edição do Ocean Summit 2024

A cidade de Lisboa, em Portugal, acolhe, nos dias 29 e 30 de Outubro, a primeira edição do Ocean Summit, um evento que reunirá especialistas de renome oriundos de quatro continentes. O evento promete impulsionar novas descobertas sobre os oceanos e criar oportunidades inéditas para a partilha de conhecimento e inovação.

Segundo uma nota da organização, o Ocean Summit 2024 acontecerá no Planetário e Museu de Marinha e será palco de discussões globais sobre a sustentabilidade dos oceanos, juntando especialistas e representantes políticos internacionais de referência, como Paulo Veiga que é o Presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga e ex-Ministro do Mar de Cabo Verde, o Contra-Almirante Ramalho Marreiros que é director do Instituto Hidrográfico, e Fabien Cousteau, neto do célebre oceanógrafo Jacques Cousteau.

Ao longo dos dois dias, o Ocean Summit promete ser o marco de uma nova era de exploração marinha, colocando a capital portuguesa no centro da inovação e colaboração internacional. O evento visa impulsionar novas descobertas e promover o diálogo sobre temas como as alterações climáticas, preservação da biodiversidade marinha, economia azul e governança dos recursos oceânicos.

O presidente da Fundação Carlos Albertino Veiga, Paulo Veiga, destacou a relevância da conferência, afirmando que “o Ocean Summit é uma oportunidade única para reunir mentes brilhantes e discutir soluções concretas para proteger os nossos oceanos, que são o coração do nosso planeta. É através da colaboração e da inovação que conseguiremos enfrentar os desafios globais que os nossos mares enfrentam, garantindo que as gerações futuras possam beneficiar de um oceano saudável e sustentável.”

Paulo Veiga também realçou o papel de Lisboa como anfitriã do evento, sublinhando que “Portugal tem uma ligação secular ao mar; sendo o oceano um dos grandes patrimónios nacionais, Lisboa é o palco ideal para receber este Summit.”

Durante o primeiro dia, os debates estarão centrados no impacto das alterações climáticas na biodiversidade e no direito do mar. Especialistas como Mark Patterson, professor de Ciências Marinhas e Ambientais, e Vasco Becker-Weinberg, especialista em direito marítimo, liderarão as discussões. O segundo dia será dedicado à economia azul e ao turismo sustentável, com apresentações de líderes empresariais e especialistas que explorarão como o investimento pode impulsionar a inovação e sustentabilidade dos oceanos.

Além de reunir decisores e cientistas, o Ocean Summit 2024 tem um forte apelo à participação do público. O evento será aberto ao público, sem necessidade de inscrição, oferecendo uma oportunidade única para que todos os interessados possam participar e colaborar na definição do futuro dos oceanos. Esta abertura ao público proporciona uma oportunidade de se envolver directamente nos debates globais sobre a protecção e exploração sustentável dos mares.

O evento também destacará a relação estratégica entre Cabo Verde e Portugal no contexto da preservação e exploração dos oceanos. Serão discutidas plataformas de cooperação atlântica, com foco na economia azul e nas oportunidades para ambos os países no que toca ao desenvolvimento sustentável dos mares. Para Cabo Verde, onde o oceano representa 99% do território nacional, esta cooperação oferece novas perspectivas para o crescimento da sua economia ligada ao mar.

Sobre a Fundação Carlos Albertino Veiga: fundada em 2000, tem como missão promover o desenvolvimento humano e sustentável em Cabo Verde, com um foco especial nas comunidades mais vulneráveis. Com o oceano a ocupar um lugar central na sua estratégia, a fundação investe na protecção dos recursos marinhos e no fortalecimento das capacidades locais para beneficiar do imenso potencial marítimo do arquipélago.

No que se refere ao Proteus Ocean Group (POG), está a desenvolver o PROTEUS™, um habitat subaquático modular e sustentável de última geração, concebido como a "Estação Espacial Internacional do Mar". Esta plataforma colaborativa irá permitir avanços na ciência oceânica, desde soluções para o clima até energias renováveis, promovendo o futuro sustentável dos oceanos através de inovações científicas e tecnológicas.

O Ocean Summit 2024 promete ser um evento transformador, proporcionando uma oportunidade para cientistas, líderes políticos e o público geral unirem esforços na construção de um futuro mais sustentável para os oceanos, enquanto Lisboa se reafirma como ponto fulcral da ciência oceânica global.