​Ministério da Saúde reforça pulverização ambiental na cidade da Praia

O Ministério da Saúde anunciou esta terça-feira, 22, em comunicado, que está a reforçar a pulverização ambiental na cidade da Praia, tendo em conta a situação epidemiológica.

Segundo a mesma fonte, é na cidade da Praia que se concentra o maior número de casos diários de dengue, por isso há necessidade de combater os focos de mosquitos.

Neste sentido, o Ministério da Saúde avisa que em parceria com o Serviço Nacional da Protecção Civil, vai intensificar as acções no terreno com o objectivo de diminuir a população dos mosquitos, vectores que transmitem a dengue.

O Ministério da Saúde avisa que o reforço da campanha de pulverização ambiental iniciou-se nesta terça-feira, 22, nos bairros com maior densidade de criadouros.

Nesta quarta-feira, 23, a equipa de pulverização estará no bairro de São Filipe com acções de pulverização e sensibilização da população.

A acções de pulverização contará com a presença da Coordenadora Nacional das Acções de Resposta e Combate à dengue, Maria da Luz Lima, que acompanhará este trabalho de terreno.