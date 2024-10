​Novo comandante da Esquadrilha Naval prioriza manutenção dos meios navais

O novo comandante da Esquadrilha Naval da Guarda Costeira, empossado hoje, em São Vicente, afirmou que a manutenção dos meios navais vai ser uma das suas prioridades por ser uma das vertentes de “maior impacto”.

Kahbi Batista, que foi hoje empossado no comando da Guarda Costeira, em São Pedro, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, começou por agradecer a confiança em si depositada e deu a certeza de a retribuir com todo o “empenho, capacidade e lealdade”.

Nesta senda, o capitão-de-patrulha propõe contribuir para uma Esquadrilha Naval pronta para proteger os interesses nacionais e servir a população.

Entre as suas acções futuras, elegeu a capacidade de executar manutenções do primeiro e segundo escalão como uma das prioridades por ser uma das vertentes com “mais impacto”.

“E, de modo, a complementar o esforço, procurarei fortalecer e alargar a parceria já existente com os Estaleiros Navais de Cabo Verde e demais empresas de reparação naval, locais e nacionais”, sublinhou.

Ademais, Kahbi Batista considerou ser fundamental desenvolver uma cultura de treino operacional, intensificada para cenários de combate à criminalidade transnacional, de pesca ilegal, transporte de doentes, bem como outras missões de serviço afectas à esquadrilha.

Outras das bandeiras do novo comandante será a formação.

Em relação a desafios, apontou a “grande reparação” do navio patrulha “Guardião”, prevista para iniciar em 2025, como a maior, uma vez que vai exigir “um esforço solidário” e o envolvimento de toda a estrutura da Guarda Costeira.

Já o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, que nomeou a Esquadrilha Naval como a “espinha dorsal” da GC, assegurou que Kahbi Batista tem o perfil e as competências para assumir o cargo e o desempenhar “com sucesso”.

Como prova enumerou as várias funções e cargos exercidos pelo militar, entre estas, instrutor do Centro de Instrução Militar do Morro Branco, comandante de diversos navios da Esquadrilha e Naval, e o mais recente director do Comando de Operações da Guarda Costeira.

Por outro lado, ressaltou a sua “sólida formação militar”, no qual se destaca a licenciatura em Ciências Militares Navais, na Escola Naval da Marinha Portuguesa, e ainda outras que passam, por exemplo, pelo Naval Staff College, nos Estados Unidos da América.

Por tudo isso, António Monteiro afiançou não ter dúvidas que o novel-marinheiro-mor da Esquadrilha Naval “terá capacidade de superar as intempéries que certamente lhe surgirão no decurso das suas singraduras, mas mesmo perante a ausência de determinados recursos”.

Confirmou ainda o seu “total apoio” para continuar a "trabalhar incansavelmente” na procura de soluções, para dotar a esquadrilha de recursos humanos, meios e equipamentos necessários.

Kahbi Batista assume agora o cargo até agora ocupado pela capitão-de-navio Carina Batista, que agora assumirá as funções de presidente do conselho de administração da Fundação Social das Forças Armadas.