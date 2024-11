​Cabo Verde participa na III Cimeira da Macaronésia nas Ilhas Canárias

Cabo Verde vai participar na III Cimeira da Macaronésia, que acontece esta quinta-feira, 07, em Lanzarote, Ilhas Canárias.

Segundo uma nota enviada pelo Governo, este encontro que congrega os arquipélagos de Cabo Verde, Madeira, Açores e Canárias, tem como propósito fortalecer a cooperação e desenvolver uma agenda comum em sectores estratégicos de interesse para a Região.

A delegação cabo-verdiana será chefiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno Monteiro, em representação do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

O evento contará com a participação do presidente do Governo Regional das Canárias, Fernando Clavijo, (anfitrião), do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque; do vice-presidente dos Açores, Artur Manuel Leal, bem assim do Secretário Geral para a União Europeia no Ministério dos Assuntos Exteriores de Espanha, David Navarro García, em representação do Governo de Espanha.

A Cimeira da Macaronésia é uma plataforma essencial para a cooperação inter-regional, permitindo a partilha de estratégias que promovam o desenvolvimento sustentável e a resiliência económica nos quatro arquipélagos.

Conforme a mesma fonte, entre as áreas prioritárias de colaboração destacam-se o turismo sustentável, inovação tecnológica, transição energética, transportes e a promoção de uma economia circular. No final da Cimeira será adoptada uma declaração final dos governos da Macaronésia.

De realçar que, no âmbito desta cimeira, o Chefe da Diplomacia cabo-verdiana manterá ainda vários encontros bilaterais com os líderes dos arquipélagos da Macaronésia para diálogos de estreitamento de relações.

A última cimeira foi realizada nos Açores, em 2018, sendo a primeira organizada em 2010, na ilha de São Vicente. O evento desta semana marca, assim, mais um passo importante na concretização da visão comum de progresso e sustentabilidade para a região da Macaronésia, por um lado, e o aprofundamento da integração inter-regional de Cabo Verde, por outro lado.