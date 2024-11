Harold Tavares nomeado para a direcção-executiva do Banco Mundial

O Presidente da República e o Primeiro-ministro felicitaram a nomeação do cabo-verdiano Harold Tavares, que passa a exercer o cargo de director executivo do Banco Mundial com trabalho e missões em 23 países africanos, incluindo Cabo Verde.

Em comunicado na sua página nas redes sociais, José Maria Neves destacou a importância de Cabo Verde continuar a colocar e impulsionar quadros nas instituições internacionais como parte estratégica da dinâmica de inserção do país na área global.

Conforme o chefe de Estado, o objectivo é aumentar a influência do país, augurando o “impacto positivo” de Harold Tavares no financiamento dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

"Felicito Harold Tavares por assumir tão elevadas responsabilidades e espero que o Grupo Africano venha a dar um contributo decisivo para a criação de novos e inovadores mecanismos de financiamento do desenvolvimento, sobretudo dos pequenos estados insulares, em cuja aliança participamos activamente”, salientou.

Também o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva se congratulou com esta nomeação, considerando tratar-se de "um momento de orgulho para Cabo Verde!"

"É com grande satisfação que partilho que Cabo Verde assumiu a posição de Diretor Executivo no Grupo Banco Mundial, representando 23 nações africanas, com o Harold Tavares a liderar a nossa delegação", escreveu na sua página oficial do Facebook. Para o chefe de governo, "este marco é um testemunho do compromisso do nosso país com o desenvolvimento sustentável, a prosperidade partilhada e uma liderança impactante no palco global."

Ulisses Correia e Silva diz que, com a dedicação e expertise do Harold Tavares, Cabo Verde trabalhará ao lado dos países membros para fortalecer iniciativas que melhorem vidas e apoiem pequenos estados que enfrentem desafios urgentes, como a resiliência climática e a recuperação económica.

"A sua liderança será instrumental na promoção de políticas transformadoras e na representação das vozes da nossa comunidade africana nesta instituição fundamental", antevê.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, anunciou em conferência de imprensa, para o balanço da participação de Cabo Verde nas Reuniões Anuais das Instituições de Bretton Woods, que o país foi eleito para liderar o Conselho de Governadores do Banco Mundial(BM) e do Fundo Monetário Internacional(FMI) durante todo o ano de 2025.

Cabo Verde passou, então, avançou, a ter três cadeiras ao nível do FMI, através da nomeação do cabo-verdiano Harold Tavares como membro do conselho de administração do Banco Mundial.

Harold Tavares possui vasto historial profissional de trabalho internacional no domínio dos recursos humanos, desenvolvimento de capacidades e competências técnicas, combate à pobreza e promoção da justiça social.

Desempenhou durante alguns anos o cargo de diretor de gabinete do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, coordenando trabalhos intersetoriais.

No início da sua carreira, o mesmo exerceu o cargo de administrador no ensino superior nos Estados Unidos, liderando o desenvolvimento de programas internacionais e estabelecendo um instituto de gestão pública sob os auspícios da Mandela Washington Fellowship and Young African Leaders Initiative.