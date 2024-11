Primeiro prémio do Totoloto atinge 50 milhões de escudos

A Casa de Jogos da Cruz Vermelha informou hoje que o primeiro prémio do Totoloto atingiu o limite máximo de 50 milhões de escudos, após cinco meses de acumulação.

Conforme explicou a Cruz Vermelha, o regulamento estabelece que esse valor agora entra em "Flow Down", o que implica que o montante do primeiro prémio permanece fixo em 50 milhões de escudos, enquanto o valor excedente será transferido para o segundo prémio.

Caso não haja vencedor do segundo prémio, o valor será repassado para o terceiro prémio, e, na ausência de acertos, passará para o quarto prémio.

A mesma fonte diz que esse sistema de Flow Down pode durar até quatro semanas sem acertos do primeiro prémio, o que permite que o segundo prémio aumente.

Se o Jackpot persistir até a quinta semana, o valor total acumulado será redirecionado ao segundo prémio, processo conhecido como "Roll Down". Caso não haja ganhador do segundo prémio, os montantes seguirão para as categorias subsequentes.