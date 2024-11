Forças Armadas realizaram feira de saúde pública

​As Forças Armadas de Cabo Verde realizaram hoje, na cidade da Praia, uma feira de saúde, visando sensibilizar a população sobre questões de saúde pública e da necessidade de adoção de hábitos de vida saudáveis.

Segundo o médico e gestor da Policlínica Militar, capitão Marco Évora, o evento visou aproximar a instituição da população e tem sido um sucesso, com grande adesão da comunidade e um impacto positivo na promoção de cuidados de saúde.

“Já foram realizadas campanhas de sensibilização para a questão do combate à dengue, que é a epidemia que nós estamos a atravessar neste momento, também com palestras diversas, com temáticas relacionadas com o sector da Defesa Nacional, sobretudo para o público alvo”, disse o capitão Marco Évora.

A feira contou com a colaboração do Comité de Coordenação do Combate à SIDA (CCS-SIDA), do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde (INSP), e da Delegacia de Saúde da Praia.