Ordem dos psicólogos elege elaboração do código de ética como uma das prioridades

A Ordem dos psicólogos de Cabo Verde elege a elaboração do código de ética profissional da classe como uma das prioridades da sua actuação

A posição é expressa pelo Bastonário da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, Daniel Lopes, em conversa com a imprensa apos a tomada de posse dos Órgãos Sociais, esta manhã, na Praia.

“Na nossa linha estratégica de acção, definimos alguns pontos. Um dos pontos prioritários será, sem dúvida, a concessão do Código de Ética Profissional dos Psicólogos, uma cédula também é bem-vinda, uma cédula profissional para os psicólogos. Vamos apostar muito na especialização e subespecialização da classe, no que diz respeito à sua actuação, também junto com o Ministério veremos alguns aspectos com vista à recolocação dos psicólogos nos devidos lugares”, avançou.

Daniel Lopes afirma ainda que a ordem actuará junto do Governo e que se torna necessário que as coisas estejam organizadas para que cada psicólogo possa actuar de acordo com a sua especialização.

“Actuaremos junto do governo, mas gostaríamos também de um retorno por parte do Governo, não quero dizer que seja um retorno monetário, mas sim um retorno de trabalho, de cumplicidade na actuação da ciência psicológica em Cabo Verde. (…) Na psicologia são necessários vários domínios para que as coisas estejam organizadas de forma que cada psicólogo, com a sua especialização, actue num determinado domínio”, frisou.

A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, afirma que a tomada de posse dos membros dos órgãos sociais da ordem dos Psicólogos de Cabo Verde vai permitir uma maior segmentação de parcerias entre o Ministério e a Ordem.

“A instalação ou com a investidura dos órgãos sociais da Ordem dos Psicólogos vai permitir que haja cada vez mais segmentação de parceria entre o Ministério da Saúde e as ordens profissionais dos profissionais de saúde. Nós estamos num momento crucial em que tem de haver pacto, tem de haver junção de esforços, sobretudo numa área como é a área psicológica, que todos nós sabemos que precisamos juntar as nossas forças para trabalharmos cada vez mais juntos, para podermos enfrentar os desafios que são muitos, “afirmou.

Os órgãos que hoje tomaram posse são os primeiros da recém-criada Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Até agora, todos os assuntos eram resolvidos por uma Comissão Instaladora.