​Uni-CV recebe VI Encontro da Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) acolhe esta quinta e sexta-feira, 28 e 29 deste mês, o VI Encontro da Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa, sob o lema “A Sustentabilidade da Educação a Distância, Aberta, Digital e em Rede”.

O evento, segundo uma nota da Uni-CV, reunirá especialistas, académicos e decisões políticos dos países lusófonos para debater os desafios e oportunidades na área da educação a distância.

A mesma fonte indica que este encontro pretende fortalecer a cooperação entre os países de língua portuguesa, incentivando Cabo Verde como centro de debates sobre inovação educacional e sustentabilidade.

O programa do encontro inclui debates centrados na sustentabilidade da educação a distância em diversos contextos. No primeiro dia, a sessão plenária de abertura será conduzida pelo Engenheiro Hélio Varela, CTO da Unitel T+, que abordará os pilares da educação aberta, digital e em rede.

Seguir-se-á um painel que analisará as políticas de sustentabilidade na educação a distância em países como Brasil, Cabo Verde e Moçambique, com contributos de especialistas como Alexandre Martins dos Anjos, da Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil.

No segundo dia, as sessões de comunicação serão dedicadas à formação de docentes para o ensino online, seguidas de painéis sobre políticas de regulação e experiências práticas em países como Brasil, Angola e Moçambique. O encerramento do evento incluirá a apresentação de um relatório preliminar das discussões e um discurso do Reitor da Uni-CV.

A cerimónia de abertura, agendada para esta quinta-feira, 28, às 14h00, contará com intervenções do reitor da Uni-CV, José Arlindo Barreto, e do presidente da Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa, Paulo Dias.

A Reitora da Universidade Aberta de Portugal, Carla Padrel de Oliveira, também marcará presença, assim como o Ministro da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde, Amadeu Cruz, que proferirá o discurso oficial de abertura.