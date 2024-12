​Apreendidas 1,6 toneladas de cocaína a oeste de Cabo Verde

As autoridades de Cabo Verde, Portugal e Brasil apreenderam cerca de 1,6 toneladas de cocaína a bordo de uma embarcação interceptada na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde. Seis homens de nacionalidade brasileira foram detidos, conforme anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ de Cabo Verde explicou que a embarcação foi rebocada para o porto da cidade da Praia, onde chegou no sábado, 30 de novembro, no âmbito de numa operação internacional de combate ao tráfico de droga.

"Foi apreendida uma grande quantidade de droga nos mares de Cabo Verde, com destaque para 60 fardos contendo pacotes de cocaína, com um peso estimado entre 25 a 30 kg cada um. Na sequência desta operação de combate ao tráfico internacional de drogas, foram detidos seis indivíduos de nacionalidade brasileira, que agora estão sob investigação pelas autoridades cabo-verdianas", lê-se na nota.

A operação conjunta envolveu a Polícia Judiciária de Cabo Verde, a Polícia Judiciária de Portugal, o MAOC (N) – Centro de Operações Marítimas do Norte, o Brasil, a Marinha Portuguesa e as Forças Armadas Portuguesas. Foi realizada a cerca de 500 milhas náuticas a oeste de Cabo Verde, num pesqueiro com bandeira do Brasil.

De acordo com uma nota da PJ portuguesa, citada pela Lusa, o peso total da droga é de 1,6 toneladas. A embarcação, com uma tripulação de seis homens de nacionalidade brasileira, foi escoltada até Cabo Verde, onde foi alvo de buscas, que resultaram na descoberta de um compartimento oculto contendo os 60 fardos de cocaína.

A mesma fonte esclarece que a localização e a interceptação do navio ocorreram através de um navio patrulha oceânico da Marinha Portuguesa, que tinha a bordo elementos da PJ de Portugal e Cabo Verde. Existiam fortes suspeitas de que o pesqueiro estivesse a ser usado por uma organização criminosa para o transporte de uma grande quantidade de cocaína entre a América do Sul e o continente europeu.