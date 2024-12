País regista queda nos nascimentos e aumento na mortalidade infantil em 2022

Em 2022, Cabo Verde registou uma diminuição no número de nascimentos, com 7.981 registos, menos 626 do que em 2021, enquanto as taxas de mortalidade infantil e infantojuvenil aumentaram para 13,8% e 15,4%, respectivamente. Entretanto houve uma redução no número total de óbitos (3.032), segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com o Relatório de Estatísticas Vitais (Nascimentos, Óbitos e Casamentos) referente ao ano de 2022, naquele ano foram registados 7.981 nascimentos, uma diminuição de 626 em comparação com 2021. Consequentemente, a taxa de natalidade caiu de 17 para 16 nascimentos por cada 1.000 habitantes. A taxa global de fecundidade também registou uma redução, passando de 70,4% em 2017 para 61,8% em 2022. A idade média das mães ao nascimento dos filhos aumentou para 27,8 anos em 2022, comparada com 26,1 anos em 2015. Cerca de 6,4% dos nascimentos em 2022 envolveram pelo menos um progenitor estrangeiro, enquanto 6,1% dos registos de nascimentos foram feitos sem o nome do pai, com o concelho da Brava apresentando a maior proporção (9,9%). Mortalidade Quanto a mortalidade, o INE aponta que houve 3.032 óbitos em Cabo Verde em 2022, representando uma redução de 146 óbitos face a 2021. A taxa bruta de mortalidade desceu de 6,3% para 6,0%. A maior parte das mortes (57,9%) ocorreu entre pessoas com 65 anos ou mais, sendo 55,4% dos falecidos do sexo masculino e 44,6% do sexo feminino. Por outro lado, a mortalidade infantil subiu de 12 para 13,8 óbitos por cada 1.000 nascimentos entre 2021 e 2022, enquanto a mortalidade infantojuvenil passou de 13,6% para 15,4‰. A taxa de mortalidade neonatal também aumentou de 8,2% para 10%. Casamentos Foram celebrados 2.454 casamentos em 2022, um acréscimo de 191 em relação a 2021. A taxa bruta de nupcialidade aumentou de 4,5‰ para 4,8‰. Os dados mostram que a idade média ao casamento segue uma tendência crescente, embora tenha registado uma ligeira diminuição em 2022. Em média, os homens casam-se mais tarde do que as mulheres, com idades médias de 39,9 e 36,0 anos, respectivamente. A maioria dos casamentos (84,7%) refere-se a primeiros casamentos, e 92,9% das celebrações ocorreram na forma civil. Quanto ao regime de bens, 42,7% dos casamentos optaram pela comunhão de bens adquiridos, seguidos pela comunhão geral de bens (38,2%), enquanto 8,3% foram realizados sob o regime de separação de bens.

