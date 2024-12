RETROSPECTIVA/São Vicente: Assassinatos a tiros e 40 anos do Festival Baía das Gatas marcam 2024

​A ilha de São Vicente ficou marcada, este ano, por dois assassinatos a tiros que chocaram a população e na área cultural pela 40ª edição do festival da Baía das Gatas que trouxe ao palco Ivete Sangalo.

A última das vítimas seria identificada como Hélder Gomes, também conhecido por Cabeça, de 46 anos, que foi morto com cinco tiros na noite de 24 de Abril, na zona de Chã de Cemitério, próximo à sua residência quando descia da sua viatura onde se encontrava com a mulher e os filhos.

Segundo informações da Polícia Nacional, este caso aconteceu 109 dias após o mesmo ter sofrido outro ataque que culminou na morte, a 07 de Janeiro, do inspector de auto e director técnico da Inspecções Técnicas Automóveis em Cabo Verde (ITAC), Ismael Gomes, de 44 anos, que era seu primo.

Também na área social, nos finais do mês de Julho um grupo de cidadãos criticou a “forma miserável” como a câmara municipal mantinha, sem higiene e sem alimentação, cerca de 30 cães capturados.

Um caso que até teve o envolvimento da cantora brasileira Ivete Sangalo, cabeça de cartaz da 40ª edição do festival de música Baía das Gatas, que questionou a edilidade sobre o assunto antes de actuar.

Polémicas à parte, Ivete Sangalo subiu ao palco do festival pela primeira vez e numa actuação vibrante declarou o seu amor a São Vicente e prometeu voltar mais vezes.

Ainda na área cultural, o ano fez-se também com a aprovação unânime na Assembleia Municipal de São Vicente do Dia da Cidade do Mindelo, celebrado a 14 de Abril, como feriado municipal, a mesma assembleia que também aprovou, a 03 de Outubro, o jogo de uril como património cultural imaterial da ilha.

Em termos de obras, algumas vozes mindelenses levantaram-se nas redes sociais contra o montante disponibilizado para a construção de duas escadarias nas praias da Laginha e Baía das Gatas, orçados em três mil contos, um investimento que o então ministro do Mar, Abraão Vicente, disse ter pago o “preço certo e por um trabalho bem-feito”.

Também na política, o ano de 2024 ficou marcado pela aprovação do orçamento e plano de actividades para 2025, depois de a ilha estar há dois anos a ser gerida em regime de duodécimos.

Tal aprovação aconteceu cerca de dois meses antes das eleições autárquicas de 01 de Dezembro que, em São Vicente, voltaram a ser ganhas por Augusto Neves, que foi reconduzido ao cargo pela quarta vez.