José Maria Neves defende reforma do Conselho de Segurança da ONU

O Presidente da República de Cabo Verde falou da necessidade da inclusão de África como membro permanente

“Nas vésperas de completar 80 anos, as Nações Unidas (ONU) carecem de uma nova arquitectura, especificamente de uma reforma do seu Conselho de Segurança. É preciso que este órgão reflicta a evolução do número de membros desde a sua criação e realize a inclusão da África, o único continente ausente da categoria de membro permanente do Conselho de Segurança”, disse.

“Cabo Verde reafirma o seu alinhamento com os objectivos preconizados pela comunidade internacional, destacando a centralidade das Nações Unidas como o espaço privilegiado para a promoção da paz, da segurança e do desenvolvimento sustentável”, continuou.

Segundo José Maria Neves, a posição de Cabo Verde é clara e firme no que respeita à resolução pacífica de conflitos, pautando-se sempre pelo irrestrito respeito à Carta das Nações Unidas e ao direito internacional e humanitário.

O Chefe de Estado fez estas declarações durante a sua mensagem de cumprimentos de Ano Novo direccionada ao corpo diplomático e parceiros internacionais.

Na altura, apelou também ao fortalecimento das relações bilaterais e multilaterais, sublinhando o diálogo como instrumento essencial para a resolução de conflitos e para a promoção de um futuro mais justo e próspero.

No seu discurso, José Maria Neves fez, igualmente, uma análise abrangente dos desafios globais, incluindo o agravamento dos conflitos, o retrocesso das democracias e os impactos das alterações climáticas.

“O meu desejo é que haja uma inflexão e que sejam encontradas as melhores soluções para as causas desses conflitos o mais rapidamente possível. O mundo deve dar chance à paz e colocar termo à dor e ao sofrimento que acabam por afectar países e povos”, afirmou.

O Presidente da República destacou que 2024 foi marcado por recordes históricos de aumento de temperatura, fenómenos climáticos extremos e catástrofes naturais, que atingem de forma desproporcional os pequenos estados insulares em desenvolvimento, como Cabo Verde.

Nesse sentido, reforçou a necessidade de mobilização de recursos internacionais para projectos de mitigação e adaptação climática, priorizando a transição energética, a gestão sustentável dos recursos hídricos e o combate à desertificação.

José Maria Neves sublinhou ainda o papel vital da diáspora cabo-verdiana na promoção das relações económicas, culturais e sociais com os países de acolhimento, reconhecendo o seu contributo inestimável para o progresso das ilhas.

Com 2025 como um ano pré-eleitoral, José Maria Neves expressou confiança na maturidade democrática do país, prevendo um processo tranquilo nas eleições legislativas e presidenciais de 2026.

“Estamos também convencidos de que, com o concurso de todos, continuaremos a combater a desigualdade e a pobreza em Cabo Verde”, salientou o Presidente da República.